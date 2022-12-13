台灣世界展望會安排孩子到台南鴨莊休閒農場搭乘遊園小火車。（台灣世界展望會提供／林瑞益高雄傳真）

台灣世界展望會自1991年開始投入兒少保護工作，接受各縣市政府委託，陸續在北中南開辦家庭寄養服務。今年的寄養家庭聯誼活動於12月11日舉辦，共14戶寄養家庭、58人一起到台南鴨莊休閒農場戶外踏青。

台灣世界展望會社工群規畫許多闖關活動，像是關卡「猜猜他是誰」中，出題描述某戶寄養家庭特徵，供其他人觀察並猜題。關卡設計都是為寄養家庭間創造互動交流機會、增進情感默契，也為孩子們準備更完善的成長環境。展望會相信理想的家庭照顧是對於這些受創孩子最好的治療。

目前高雄市181戶寄養家庭中，就有42戶來自台灣世界展望會。為體恤寄養家庭照顧兒少時遇到的各種挑戰與辛勞，並讓寄養家庭之間能有經驗分享、互相交流的機會，台灣世界展望會每年都會安排寄養家庭聯誼活動，協助寄養家庭補充能量，就像是回到娘家得到許多關懷與鼓勵，回到崗位上更有動力繼續努力。

其中的三歲寄養童小安（化名）因不良的原生家庭導致嚴重發展遲緩，剛到寄養家庭時，情緒不穩定且容易躁動，寄養爸媽向社工員尋求協助後，立即安排早療課程，課程中全程陪同參與，積極配合治療師並學習在家中的教導技巧。

假日期間寄養爸媽也會帶小安接觸自然界萬物，比如玩沙、踩草皮或水，增加感覺統合。漸漸地，小安進步到適齡發展程度，口語表達正常，更不需要領發展遲緩手冊，今年也成功媒合到收養家庭。這些好消息讓寄家爸媽長久以來的辛苦得到肯定和鼓舞，也更有動力面對其他挑戰。