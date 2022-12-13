前中科院長龔家政。本報資料室

陳水扁總統視導中科院。摘自龔家政先生訪問紀錄。

前中科院長龔家政在回憶錄首度証實，中科院研製的超音速巡弋飛彈射程超過1000公里；他並說，國防部本來要停止全案研製，但陳水扁總統在卸任前要求一定要做，同意緊急核定預算支持。

中研院近代史研究所近日出版《龔家政先生訪問紀錄》，書中首度曝光我第一枚地對地彈道研發試射內幕。以下是重點內文：

雲峰計畫是研發代號W-99的超音速巡弋飛彈，W-99飛彈運用衝壓式引擎，起飛後到某個高度，點燃引擎發射，速度很快，大約在3馬赫以上，到達目標之前高速垂直下墜，對準目標攻擊，具有強大的穿透破壞力。雲峰飛彈的射程可以超過1千公里，屬高空超音速巡弋飛彈，非常不容易被攔截到，很有嚇阻效果，全世界當時只有美俄兩國在研製，我們是在研發自製。

這個計畫在李登輝總統任內就建案，經過十多年我到任之後正值工程發展階段。通常科研建案到了最後要經過三階段：展示確認，工程發展，測試驗證。國防部當時認為W-99在工程發展時，試射失敗率極高，有一次李傑部長親臨現場，目睹發射後在半空中爆炸碎片如仙女散花掉落海中，因此認為中科院研發此型高空衝壓引擎的巡弋飛彈能力不足，決定不再支持接下來測試驗證的研發預算，也等於是現況結案。

但我覺得這樣的半途而廢是十分可惜。幸好陳水扁總統在那段時刻要到中科院，視導各項武器裝備的研發進度與成果現況展示，我們的簡報以及展示的項目需要在事先提報軍備局，當時我把這個W-99列入。總統視察的前一天，我們收到指示，將W-99 的展示項目刪除。雖然收到這個命令代表國防部並不支持這個案子，但我還是請相關計畫的人員做好準備，把動態的影片介紹和靜態的實體展示都擺好，以備臨時突然獲得許可，我們就可以把握最後機會，獲得繼續研發的機會。

當天下午兩點，李傑部長在總統到達之前進入貴賓室時，我趁機先向李部長說明，雲峰飛彈已經完成兩階段了，W-99計畫團隊努力不懈做到現在的成績，可否請總統看看我們這個計畫目前的狀況，就是不繼續研發，也請總統給同仁們過去的努力一點肯定。沒想到李部長竟然改口說好吧。

可是我們的簡報中已經沒有這一項了，我急忙跑到外面吩咐：「按計畫向總統做簡報!」我一說完，陳總統就進來了。李部長馬上就跟總統說：「報告總統他們有個研發計畫也順便展示給總統看一下。」我接著說，最後一項是超音速的巡弋飛彈，現在全世界只有兩個國家在做，我們有信心可以做成功，陳總統說：「好好。」我們先做大簡報，然後總統一行人坐上中型巴士，在中科院裡面一站一站進去不同的廠房視察。最後一站就是雲峰飛彈，計畫主持人蘇玉本博士向總統詳細描述，輔以影片的動態模擬圖示，陳總統非常震撼，轉頭問李部長，現在這個飛彈的進度怎麼樣？李部長示意要我說明，我趕緊向總統報告，我們已經進展到第二階段，先前申請預算時被批示暫緩，因此計畫就卡住，我們很希望能夠得到支持，可以繼續將第三階段完成。

陳總統就問副部長蔡明憲還有多少時間可以補遞計畫，蔡副部長說應該還有兩個月。陳總統對著李部長說：「這個我們一定要做!」總統一句話，我們如獲至寶，趕忙向部裡補報計畫並申請預算，接著很快就被核准，繼續執行。幸好這個案子最後翻案成功，獲得國防部的預算支持，否則現在根本就沒有這個計畫與建立戰略嚇阻力量的成果。

W-99是蘇博士一手主導的計畫，歷經10多年的努力，我在蘇博士面前向陳總統報告，W-99已經成為蘇博士一生的志業。後來的第三階段果然繼續進行，而且突破了許多瓶頸，最後終於完成戰術測評，奠定邁向更深更遠的發展方向。這是中科院研發同仁值得驕傲的一面!如果當年我沒有抓住那一秒鐘的機會鍥而不捨試圖轉圜，今天就沒有W？99的發展了。

超音速巡弋飛彈將來產生的嚇阻力量無可比擬，而我會經在這股大力量中的關鍵點努力推了一把，盡了一點力量。中國的軍事科技在30年中快速崛起因為他們可以向世界各國購買各種武器和裝備，也很容易取得零組件，買所欲買，之後自己整合，所謂的研發製造對他們而言並非難事。反觀我們，武器購買只能限於所謂的防禦性武器，而零組件的探買困難重重，需要經過先進國家的同意，也就是我們的國防科技有個天花板的限制。