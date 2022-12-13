民進黨屏東縣議員許展維將出馬角逐屏東縣副議長。（林和生攝）

民進黨屏東縣議會黨團日前召開黨內會議，會中達成共識，將由資深議員李世斌與許展維搭配參選正副議長，以目前綠營占13席，若求順利當選，勢必要尋求無黨支持，對手將是國民黨現任議長周典論及副議長盧文瑞。

下屆屏東縣議員選舉結果出爐，藍占19席，綠13席，相較2018年藍增2席、綠減2席，無黨籍23席仍占最多數。

日前國民黨團已經表態，將由周典論搭配盧文瑞，盼能爭取連任。民進黨屏東縣議員洪明江對此發出聲明表示，屏東縣議會民進黨唯有自己先團結，才能凝聚共識，推動議會改革。

洪明江說，國民黨席次並未過半，民進黨沒有避戰的理由，而且目前綠營執政縣市，均有正面迎戰準備，因此強烈建議，民進黨團應推出正副議長人選，團結黨內議員，展現執政黨的氣勢，以凝聚朝野共識，共創府會新格局，才能不負選民所託。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，13席議員中扣掉出國，共有10人出席，原本欲採取假投票方式，但會議中眾人共推李世斌及許展維，因此連投票都省了。未來勢必要尋求無黨籍盟軍支持，爭取勝選。