新的一周到來，每個人的運勢都出現變化，日本網站《ananweb》用血型和生肖的組合，選出本周財運最旺的前5名幸運兒，第1名首推O型血生肖兔的人，本周可得到財神爺的寵愛，還可能因考績優異而加薪，排第2的AB型生肖豬的人，本周有可能收到不少禮物，買東西也會獲得更好的折扣。

▍第5名：血型A型＋生肖猴

本周是開始規劃2023年財務計畫的好時機，可先列出一張願望清單，簡單估計要花多少錢，如有一個明確目標，即使是粗估的，也能激發出存錢的動力，但為了滿足物慾而苦惱的生肖猴來說，這周是購買物品的最佳時機，如身上有優惠券，可能會獲得比預期更好的收穫。

▍第4名：血型B型＋生肖牛

血型B的生肖牛過去所做的好事，本周會以金錢和物品的形式回來，他們或許已忘記，正因如此，會有財庫莫名其妙增加的感覺，也能夠讓他們度過富有的一周，如果想提升財運，可以多幫助身邊的人，例如分享食物或小禮物，對方的感激之情會帶來另一種形式的財富。

▍第三名：血型B型＋生肖羊

血型B的生肖羊在本周財富會突然飆升，獲得超乎預期的獎金，或是得到額外的收入，可以選擇犒賞自己一次，然後把剩下的錢存起來，就可以把財運留到明年，本周若有簽約等計畫將會很順利，可以精準選擇有利的一方。

▍第二名：血型AB型＋生肖豬

血型AB型的生肖豬本周可收到很多禮物，如果有想要的東西，可以利用和朋友聊天時提到，就有機會可以得到，同時本周也是送禮給親朋好友的好時機，買東西有機會得到更好的折扣。

▍第一名：血型O型＋生肖兔

血型O型的生肖兔本周會得到財神爺的寵愛，有可能被別人請客吃到豐富的晚餐，也會因考績評分飆升，獲得更多的酬勞。