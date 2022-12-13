南部科學園區周邊發展蓬勃，台積電等大廠陸續進駐，導致周遭聯外交通要道，上下班尖峰時段車流壅塞。市府交通局13日表示，北外環3期道路及安定北園五路通車後，橫向交通聯結可望有效改善，呼籲通勤族多加利用這2條道路，紓緩當地交通問題。

台南市安定區北園五路建議路線。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

交通局長王銘德表示，自安定、善化、麻豆等地區前往南科的車輛，可由北園五路直接進入南科，不必再繞道直加弄大道及南科七路，成為下國道1號安定交流道後，接續市道178線進入南科的主要聯絡道路之一，也能適度改善烏橋中路車多壅塞、車流交織的狀況。

至於北外環3期快速道路沿著鹽水溪北岸布設，西起台江大道銜接第2期工程，東至南科聯絡道銜接第1期工程。其中，主線快速高架道路主要提供汽車通行，由台江大道往東直通南科聯絡道；橋下的平面道路則提供機車沿鹽水溪北岸行駛，自台江大道、長和路一段、永安路經由大洲一號橋後直達南科聯絡道往返南科，或經由大洲產業道路北轉接新港社大道進入南科，能避開永康交流道、台1線中正北路等易壅塞路段，單趟節省約10分鐘以上。

台南市北外環快速道路建議路線。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

王銘德認為，北外環3期及北園五路的通車，對南科通勤族是一大福音；另外，該局也已爭取交通部經費補助，目前正建置安定交流道及市道178線的自動號誌系統，預計2023年底前可完成；短期則先增加178線的紅綠燈周期，紓解該路段的壅塞現象。