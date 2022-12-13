位於台北市西門町徒步區內的漢中街45號，原為國有財產署所有被非法占用之土地，台北市政府向國有財產署價購該土地並重新設計成為遊客中心，此工程於10日竣工，並預計於2023年 3 月正式啟用。台北市長柯文哲致詞表示，「花我3億多聽了皮皮挫」，也因開幕時間會錯過台灣燈會和農曆年，柯表示「回去研究看看，能不能最速件幹掉。」

柯文哲今(13)日主持「漢中街45號重建工程」竣工巡禮。他致詞時表示，根據統計數據指出，西門捷運站是北捷131站中，每日出入站人次第3名，也是國際觀光旅客列為台北必到之地，此棟建築改造後，一樓作為遊客服務中心，二樓則為旅客休憩區、販售區，並提供友善廁所。

柯接著提起，一開始是因為有里長陳情，漢中街45號空屋荒廢太久，後來他想說要改善有什麼困難、就幾百萬解決掉，但後來發現，這塊地是國有財產署所有，最後決議花2億3千萬購入並在花費7900萬元整修。柯也笑稱「這個地方花我3億多，講到我聽了皮皮挫。」

不過柯文哲也點出，西門遊客中心要等到明年3月才開幕，趕不上台灣燈會和農曆年，因此要回府研究看看，能不能最速件幹掉，提早開幕，這點要再檢討。但是希望這裡改善後，可以讓大家覺得西門町是一個更友善、便利的地方。

台北市觀光傳播局長劉奕霆表示，未來可以思考將三樓、四樓等空間，外包作為共同辦公室等使用，也可以跟旅行社、咖啡店合作，打造多功能空間，就看未來新市府想一想要怎麼做。

至於先前曾經討論是否採收費公廁使用，劉奕霆則表示，目前收費不太可能，後續公廁的維護管理，會由市庫每年編列一兩百萬元預算，請清潔打掃人員負責。