好市多今年推出新的Costco聯名款帽T，引起網友討論，一名男網友昨大方分享實穿照，只見他買了灰色的上衣與灰色的棉褲，整套穿起來「羞恥感」飆升，是一套極度考驗會員忠誠度的打扮，不少網友看了則笑歪直呼，這送我都不想穿！

一名男網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文分享，今年好市多推出新的Costco聯名帽T，還有搭配的棉褲，整套穿起來「恥度」破表，原PO也拍照留念說「用整套好市多來帥一波！」

照片曝光後吸引了近5千人狂讚，不少網友看呆直呼「好市多護衛隊都該有一套，以示忠誠」、「好市多的死忠鐵粉必備」、「穿這套入場不用檢查會員卡」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「穿去好市多會被當成是工作人員」、「好市多也陪我長大，看到現在墮落如此真的是很悲哀」。

許多網友看到這套考驗忠誠度的聯名套裝的實穿照，都紛紛被滅火，甚至還有網友說就算送給他，他也不想穿。「這恥度100的東西應該是要送會員才對的，居然還要花錢買？」、「送我再倒貼錢給我，我也不想要穿」。不過，即便大批網友吐槽這套衣服，仍有在現場的人回報說，大家一直嫌棄，但現場一堆尺寸都被買光光了。