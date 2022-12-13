伴隨著耶誕節腳步將近，三重區公所預計於18日下午2點30分，在三重228公園舉辦耶誕音樂會，並邀請厚德國小音樂管弦樂團搭配其合唱團演出，另外也特別邀約重陽國小已成軍10年，並多次在全國兒童音樂比賽中榮獲冠軍的「重陽兒童口琴樂團」作為本次耶誕音樂會活動的主要演出。

為了增加表演節目的豐富性，耶誕音樂會活動將由三重區流行創作舞蹈協會為活動先行暖場，演出具有特色的原住民及日本舞蹈，再由厚德國小音樂管弦樂團、合唱團以及別具特色的重陽國小兒童口琴樂團接續演出，除了會演奏多首世界名曲外，「重陽兒童口琴樂團」為了應景還特別安排了「耶誕老公公要進城了」、「We Wish You A Merry Christmas」等歡樂的應景曲目表演。

三重區長陳奇正表示，三重228和平公園是三重區面積第二大的公園，在歷經8個多月的整建後，已煥然一新，公園設計採減量原則，將音樂台前原有的觀眾席座椅移除，因而增加近200坪的大草坪，是廣闊又舒適的活動空間。

重新打造後的三重228和平公園草木扶疏、綠意盎然，活動當天三重區公所更會限量贈送精美又輕便的地墊，只要現場參與活動並於「新北市三重區公所」臉書打卡，前200名至服務台報到可拿到精美地墊，另外活動現場也將發送小餅乾，烘托耶誕節歡樂的氣氛。