大提琴家張正傑12月18日邀請全台頂尖演奏家齊聚台南，上演「動物狂歡節！聖桑PK台灣」音樂會，張正傑說，超級黃金陣容錯過要再等100年，他也說，台灣怎麼可以沒有屬於自己的動物狂歡節？這場音樂會將屬於台灣人的聲音、心情、幽默集結一起，演出屬於台灣的動物狂歡節！

今年逢《動物狂歡節〉》首演滿100周年，張正傑此次特別邀約多位國內首屈一指演奏家，包括兩位教父、多位樂團首席及當紅炸子雞等，音樂界各路響噹噹的演奏家們齊聚台南， 18日下午3點將於台南文化中心演藝廳登場。

張正傑親子音樂會「動物狂歡節」18日下午3點於台南文化中心登場。(張正傑提供／曹婷婷台南傳真)

他說，在這場狂歡節裡，聖桑版有森林之王獅子，有高大威武的大象，也有小巧玲瓏的布穀鳥；而台灣版的動物狂歡節，集合小朋友們喜愛又熟悉的動物童謠，有小毛驢、兩隻老虎等。

張正傑也感性分享，「當你打開節目單時，就是我要感謝你們的時候」，他說，動物狂歡節音樂會，因為疫情，原定上半年演出，延到了12月18日，「你們不離不棄，這份感動，我將用音樂來謝謝你們」。