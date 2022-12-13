極端氣侯頻傳，災害也更加複雜，新北市呼應聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）精神，已連續13年辦理災害管理研討會，今年「2022新北市災害管理研討會」13日舉行，邀請日本及新加坡兩國消防首長、幹部交流，串連國際間的防災能量，將新北市發展為安全永續的國際型韌性城市。

新北市消防局表示，新北市在2019年發表台灣第1本的「永續發展目標自願檢視報告」，接續2021年發表第2本報告書，內容包含COVID-19疫情下的永續政策及市府實際永續目標的60項案例，其中「災害防救」與市民息息相關，一直是最重要的施政主軸。

本次研討會特別以「天然災害防救」為主題，邀請到長期與新北相互培訓與演練的日本、新加坡兩國的消防首長、幹部共襄盛舉，由日本東京消防廳清水洋文總監分享東京消防廳安全推進策略，及久貝壽之參事分享東京消防廳面對地震對策，另外由新加坡民防部隊張順興中校分享近年來的災防對策。

消防局長黃德清及水利局長宋德仁也分享消防及水利智能科技成果與實務經驗，包含全災型智能防災平台(EDP)在防災及防疫的成果，已榮獲WITSA智慧城市與IIA兩項大獎，以及「防汛新思維與創新作法」，藉由監控新北市各地水情資訊，彙整成大數據資料，即時調派抽水設備及搶修管線等作法。

新北市副市長陳純敬表示，面對未來日益複雜的環境風險，新北市持續實踐聯合國SDGs永續發展目標，以立足新北、接軌世界的精神，串連國際間的防災能量，將新北市發展為安全永續的國際型韌性城市。

清水洋文總監則表示，非常感謝台灣邀請日方來台參加2022災害管理研討會，在新冠肺炎疫情如此嚴重的情況下還能交流，是一件非常難得的事，為了人民的安全，我們要藉由交流提升彼此的防救災能量。

新北市交流消防極端氣候SDGs