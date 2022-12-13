嘉義市長選舉倒數計時，民進黨嘉義市長候選人李俊俋上午由前副總統陳建仁陪同掃街。（呂妍庭攝）

嘉義市長選舉倒數計時，民進黨嘉義市長候選人李俊俋上午由前副總統陳建仁陪同掃街，陳建仁大力推薦李俊俋是傑出的政治人物，如當選市長，一定可以讓嘉義市更進步，李俊俋也拋出敬老愛心卡擴大使用範圍政見，表示上任後將推動愛心卡搭台鐵、計程車，比照多個縣市辦理，讓愛心卡充分發揮功能，這才是照顧長輩最好的方法。

陳建仁指李俊俋曾在考試院、總統府服務過，也是自己的好同事，當市長一定可以讓嘉義市更加進步，且他提出來的長者裝假牙、健檢補助，以及育兒津貼，都對民眾有很大幫助，加上李已提出輕軌等交通建設，對嘉義市未來發展很有貢獻，希望鄉親能給李俊俋全力支持。

李俊俋感謝陳建仁替他站台，並提及嘉市愛心卡只限嘉義縣公車、嘉義客運可以用，而嘉市公共運輸搭乘率是全國最低，難道要用愛心卡，叫70、80歲老人家去騎YouBike？，還說台中、台北已在推行愛心卡補貼搭計程車，交通部也宣布14個縣市愛心卡可搭台鐵，若當選市長後，會讓愛心卡台鐵、計程車也可以搭乘。

李俊俋說，嘉義市65歲以上長者只有4萬5000多人，我們要好好照顧，所以從假牙補助、健康檢查補助，還有愛心卡，就是要幫助嘉義市的長輩，可以照顧他們的身體，幫助他們解決問題，「而不是一直計較花多少錢，花在長輩身上我們覺得很值得」，批黃敏惠已拖了13年，不要再拖了！他當市長會立刻來處理。

上午結束與陳建仁車隊掃街後，李俊俋下午將舉立委王定宇、議員李妍慧、阮昭雄合體掃街，晚間再到後厝仔朝陽宮廟口開講 。