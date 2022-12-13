藝人楚宣13日過41歲生日，民視8點檔《市井豪門》劇組演員昨天提前為她慶生，除了許願收視率節節高升、大家荷包滿滿，她也很想要買一間透天厝，把全家人都邀來住在一起，她笑說這願望好像很俗氣，但可以享受天倫之樂，是她一直以來的目標，也持續努力中。

八點檔《市井豪門》劇組為藝人楚宣慶祝41歲生日。（民視提供）

好人緣的楚宣分別收到兩個蛋糕，被問比較想吃馬國畢或是洪毛送上的蛋糕？楚宣說兩個都要吃，馬國畢透露自己是經過一輪激戰才能成為「蛋糕手」，這樣才能跟女神靠近一點，說完就湊上去親她臉頰，說「這是妳的生日禮物」，劇中飾演馬國畢老婆的張可昀（小甜甜）則趁機修理馬國畢，罵他「太噁心了，壽星也許不要這個禮物」，大家你一言我一句，快把休息室的天花板給掀了。

馬國畢強吻壽星楚宣引起公憤，被同劇演員小甜甜（張可昀）大罵太噁心。（民視提供）

楚宣表示，很意外有這麼多演員在攝影棚一起幫她過生日，因為往年都是幫生日當天的壽星慶生，沒想到大家知道她13日沒有工作，還特別提早幫她過生日，尤其一次收到2個蛋糕，兩種口味的蛋糕一次都吃到了。

楚宣與王凱在八點檔《市井豪門》中演母子。（民視提供）

劇中她飾演的吳湘美被逐出豪門，把兒子李俊豪（王凱飾）留在豪門等待上位，沒想到兒子竟然做出假綁票阿嬤，遇到黑吃黑，被真歹徒捅了一刀。楚宣說吳湘美波折不斷，劇情曲折離奇，讓她演得相當過癮，不過，忘了許願丟掉「哭包」封號，因為近期角色太苦情，只能以淚洗臉，但這角色擁有人性，接下來也會跟親生女兒劉佳雯（蘇晏霈飾）有許多母女的對手戲，值得期待。