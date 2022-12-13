花蓮縣政府針對「花蓮永續樂遊獎勵方案」，再加碼旅行社100萬元帶團獎勵金，旅行社在5月1日至12月23日帶團30人以上，入住縣內合法旅宿，並前往任一指定旅遊點拍下團體照，行程結束後至活動官網上傳申請文件，審核通過即可獲得獎勵補助。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府搭乘國旅熱潮順風車，5至11月期間分別對散客、團客加碼祭出獎勵方案，成功替縣內創造高達2.8億觀光產值，不過現值旅遊淡季，縣府為活絡農曆年前的觀光景氣，決定再加碼旅行社帶團獎勵金100萬元，延長申請至23日止，在年前替縣內觀光業再注入一劑強心針。

觀光處表示，今年5月至11月推出「花蓮永續樂遊獎勵方案」，鼓勵旅行社帶團及自由行遊客赴花蓮旅遊，兩項獎勵方案共替縣內注入2億8000萬的觀光產值，其中旅行社獎勵方案受全國旅行社熱烈迴響，500萬元帶團獎勵金已全數申請完畢。

由於目前至元旦連假屬花蓮觀光淡季，縣府決定這段期間再加碼100萬元帶團獎勵金，只要旅行社在5月1日至12月23日帶團30人以上，入住花蓮合法旅宿，並前往任一指定旅遊點拍下團體照，行程結束後至活動官網上傳申請文件，審核通過即可獲得獎勵補助。

觀光處表示，每團獎勵金為住宿第一晚補助餐食費最高1萬元，住第二晚獎勵金最高5千元，每家獎勵經費上限總額為9萬元，希望能藉此活絡年前的花蓮觀光業。

此外，「花蓮永續樂遊獎勵方案」自由行獎勵部份，最大獎特斯拉Model 3汽車由台北市北投區黃小姐幸運獲得，旅行社部分，台灣中國旅行社因帶團人數第一名，順利抱走30萬獎勵金，縣長徐榛蔚今也親頒獎項給兩組獲獎人馬，期望他們能持續到花蓮享受深度旅遊。