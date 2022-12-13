桃園市大園區后厝國小因應桃園航空城開發計畫，將於2024年停招，每年畢業生的重要活動「鐵馬環島」也將畫下句點。校方規畫晨間與特殊路騎訓練，為環島暖身，盼透過寶貴的課外活動經驗，培養孩子的毅力、自信心及獨立解決問題能力，並在旅途中增廣見聞，留下特別回憶。

后厝國小計畫於明年3月9日啟動14天的「舞動騎跡Fun眼台灣單車環島活動」，去年受疫情影響停辦，明年將邁入第10屆，但因應航空城開發，也將成最後一屆畢業環島，16名畢業生將從大園出發，破風前進展開旅程。

后厝國小校長王建興表示，這屆畢業生對於畢業環島活動既期待又興奮，平時會進行晨間自我體能訓練及每周四的短程路騎訓練，訓練過程辛苦，讓不少同學感到灰心，但看到學長姐過去環島激勵人心的影片，加上同儕間的鼓勵，今年還有台北科技大學鐵馬社員，到校分享環島情形，孩子們受到極大鼓舞。

后厝國小路騎暖身訓練到菓林國小，師生為團隊加油打氣。（后厝國小提供／蔡明亘桃園傳真）

王建興提到，12月安排2場特殊路騎活動為環島暖身，12月8日利用晨間時間，帶領學生快閃大園12間小學，和他校學生互動交流，各校也熱烈歡迎並為他們加油打氣；另12月25日更會騎遍全桃園市13個行政區，擴大路騎訓練規模。

「明年是最後一年鐵馬環島，許多學生都將轉走...」王建興說，最後一屆特別增加2次跳島行程，騎到嘉義東石港時，會搭船到外傘頂洲，造訪這塊「移動的國土」；另騎到屏東東港時，也會搭船至小琉球單車環島。此外，今年畢業生有舞獅隊選手，校方也安排到台南、屏東、宜蘭等地的學校表演交流。

學生在旅途中必須學習如何解決騎乘單車的突發狀況。（后厝國小提供／蔡明亘桃園傳真）

單車環島對小學生而言並不容易，王建興也說，盼透過鐵馬環島，培養孩子們的毅力、挫折容忍力、探索學習力、解決問題能力以及獨立生活能力等，不僅洗衣服、整理裝備通通要自己來，還要學習在團隊中與同儕磨合相處，過程中外界的支持與關注，也能增加榮譽感，更有動力朝目標往前邁進。

后厝國小路騎暖身訓練到埔心國小交流。（后厝國小提供／蔡明亘桃園傳真）