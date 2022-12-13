13日，中國大陸民眾正沉浸於最新公布的鬆綁規定中，那就是中央政府已不再用App追蹤當地民眾行蹤，例如是否曾去過較嚴重的疫情區等。路透社表示，這是全球曾實施過最嚴格抗疫政策的中國大陸，邁向全面開放另個新里程碑。

新冠病毒爆發以來，迄今幾乎已有3年時間，中國大陸始終都對病毒零容忍。在歷經反反覆覆大小隔離後，11月當地民眾終於忍不住了，紛紛走上街頭來抗爭。路透社表示，這也是習近平自2012年上任主席以來，當地最多群眾集體發洩不滿情緒的一次。

除了日前已經取消進入公共場所之前，必須先強制檢測外，現在也不需要再遵循通信大數據行程卡的規定，也就是當地民眾不會再被追蹤，曾到過哪些地區。以前，這個App可鉅細靡遺地記錄個人長達14天的行蹤。

在此應用軟體停止功能的那一剎那，大陸網友歡欣鼓舞大量湧進微博上留言，也為多了一份個人隱私感到欣慰。當地4大電信公司指出，配合政府最新政策，將陸續刪除此App相關用戶資料。

雖然北京政府尚未明確宣布取消，但包括上海在內多個城市已表示，民眾在進入商店以及餐廳等公共場所時，不需要再出示行程碼與健康碼。不過，明年元月中下旬的春節，將是中國大陸放寬抗疫規範的最大考驗之一。

中國大陸在美國的大使館12日指出，相信大陸的抗疫政策在不久的將來會進一步鬆綁，若日後要去大陸旅行將會變得更容易，表示不會再有繁瑣的疫情限制與規定。

中國大陸對一般民眾封鎖邊境已長達3年，路透社指出，目前當地國際航班只恢復到疫前一小部分而已，進入大陸的旅客還是要先隔離8天。這個全球第2大經濟體，已被各種封鎖以及關閉邊境重創到遍體麟傷。

路透社報導，大陸開始解封對全球經濟成長帶來一線曙光，但陸企有可能會在未來幾周，因為病毒感染率大增將面臨缺工問題。近日自鬆綁後，大陸許多醫院已經人滿為患，醫學專家也擔心當地醫療資源很快將亮起紅燈。

拿首都北京來說，大眾交通運輸工具以及不少餐廳，並沒有出現高朋滿座與摩肩擦踵的現象，因為民眾反而擔心大幅開放會染疫，特別是對老人家以及小孩子，一些免疫力較差的族群而言更是如此。