天冷不少人想吃麻辣鍋暖身，但又怕吃辣傷胃，例如會導致胃潰瘍、加重胃食道逆流、害人拉肚子，營養師表示，其實辣椒不僅不傷胃，反而護胃，並特別解析3大吃辣迷思，並分享辣椒的6大好處。

營養師高敏敏在其臉書專頁上表示，許多人有吃辣會傷胃的3大迷思，第一為，吃辣會胃潰瘍，但事實上，辣椒素不會造成胃潰瘍，反而能增加胃黏膜的血流，抑制胃酸分泌，進而預防胃潰瘍。第二個迷思為，吃辣會加重胃食道逆流的症狀，她表示，雖然吃太辣，腹部會有灼熱感，但不會加重胃食道逆流的症狀。

第三個迷思為，為何吃辣容易拉肚子，她表示，是因為辣椒的辣椒素會刺激腸道及胃壁，使身體加速蠕動，以便把辣椒素排出。

除了破解上述3迷思，高敏敏表示，適量吃辣有益健康，因辣椒素可加速分解燃燒脂肪、可加速體內新陳代謝、刺激食慾、辣椒中的抗氧化素可抗老排毒、可暖身驅寒、辣味可使人心情愉悅。

此外，辣椒中除了辣椒素，還含有維生素A和維生素C，其中維生素A能守護黏膜、眼睛健康；維生素C則有抗氧化力，可縮短感冒病程、加快傷