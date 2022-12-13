台灣女優吳夢夢擁有F級傲人身材，今年接受BBC中文網訪問，被冠上「台灣第一女優」封號，目前除了拍片也當起監製，創了YouTube頻道「思春社」分享兩性知識，工作上的成就可說是有目共賭，對此，圤智雨列出三大理由，直言她雖非最漂亮女優，用「台灣第一」封號也太過，但稱做「台灣最聰明的女優」，絕對是無庸置疑。

圤智雨表示一般女優有片就拍，導致拍到爛到沒價值，反觀吳夢夢除了工作，也相當努力經營YT跟社群，代表她清楚知道女優並非能作長久的工作，因此有留退路給自己走，另外，要女優開設社群和懂得經營，本來就屬難事，但她除了擅於經營，還會在ptt跟D卡發文與網友互動，若換成要別的女優每天發文，無非有一定難度存在。

圤智雨指出吳夢夢新聞頻率很高，很明顯在累積社會影響力，倘若背後有金主協助她，要成為政客甚至變成一下個田慎節，絕對並非難事，接著指出論女優外在與技巧，她確實略輸給娃娃或沈娜娜等人，但論聰明可以說是百分百勝出，因此再次強調「台灣最聰明女優真的可以說是她」，對此，網友深有同感表示：「夢夢真的很棒」、「認同+100」。

對於網友好奇女優拍一部片能賺多少錢?吳夢夢表示約莫3-20萬，並解釋現在比較多女優能挑，相對比較好砍價，會從先前網傳6萬元降到3萬元，至於是否存在20萬元等級的女優，吳夢夢也點名女優Stacy，指出對方身材好、長得漂亮、演技好、聲線好，光這4項條件就很加分。