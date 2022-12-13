汪小菲和大S的家用費風波剛告一段落，汪小菲的母親張蘭日前傳出確診新冠肺炎，依然抱病開直播帶貨，敬業的精神令人佩服，兒子汪小菲則是在今(12)日傳出確診，大家不禁虧他新女友張穎穎有沒有在身邊照顧他，然而張穎穎被流出一系列上市場買菜的照片，立即引起網友們的熱議。

從曝光的照片中來看，張穎穎穿著時髦、妝容精緻，神情認真的在海鮮攤位仔細挑選海產，高舉著塑膠袋對著鏡頭露出甜美的微笑，讓人不禁聯想，是否是要給汪小菲料理美食。不過也因為她穿著比較時尚，並且還有人幫忙拍照，頗有向大家展示自己是賢妻良母的意思。

張穎穎上市場買魚，拍了許多美照，可惜大家並不領情。(圖/微博)

但大部分的網友並不買帳，紛紛表示，「除了汪小菲還有誰記得住她的長相」、「汪小菲自從跟她搭上關係後，各種好人設濾鏡碎一地。張蘭苦心經營的正面企業家形像也毀於一旦。當初有多狂妄，反噬就有多厲害。」、「跟大s沒得比」、「身材真的好，我是男人我也選她，年輕漂亮身材好」、「買個菜，至於穿成這樣嗎？」、「估計也是為了擺拍，買個菜一副沒見過世面的樣子」