國境已鬆綁，但小三通遲遲未開放，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，何時開放目前沒有時間表，需要行政院、陸委會等跨部會討論，他強調，金門專責病房和加護病房最多50多床，ICU只有4床量能有限，但每年經小三通往來人次約200萬人次，開放後若確診人數暴增，醫療量能可能不足，須審慎評估。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝與發言人莊人祥為瞭解金門當地港埠防疫作業及醫療量能準備，今天前往金門地區與金門縣長楊鎮浯研商未來小三通開放之防疫需求與整備規劃，並實地視察入境檢疫與流程，包括COVID-19輕症確診者安置與中重症確診者相關醫療服務量能等。

莊人祥表示，這次視察是針對防疫部分，因金門是離島，醫療量能會有所限制，一般專責病房和加護病房有限，最多50多床，ICU只有4床，而根據2019年一整年透過小三通來台人次約100萬人，若算上來回就有200萬人次，雖不會所有人都確診尚需看確診百分比，但恐怕仍不足，在條件限制下要考量小三通開放之後的影響。

至於何時會開放？莊人祥表示，必須看未來大陸疫情狀況，目前整體來看，大陸疫情雖下降，但又發生搶購藥物，且相關退發燒門診聽比上一周增加16倍，同時也要考量大陸開放後程度，針對目前邊境鬆綁策略再加上離島情形作全盤考量，並由行政院與陸委會共同討論評估。

指揮中心補充，衛生福利部金門醫院最新專責可收治病人數，目前共設有32床(含負壓隔離病房4床)，收治住院對象主要為中重症確診患者及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者。另，針對輕症確診者設置「加強型防疫旅館」，可提供高風險或無住院需要但不符合居家照護條件之確診者照顧需求，實際最大收案容納人數約可達50~60人。

指揮中心指出，今天指揮官王必勝前往金門水頭港，聽取金門縣政府與疾病管制署台北區管制中心說明入境通關動線、旅客發燒篩檢、快篩試劑發放作業、有症狀旅客唾液採檢場地及環境清消作業、有呼吸急促或生命徵象不穩定之個案後送金門醫院就醫處置、入境有疑似症狀旅客，可由防疫車輛接送等流程與整備情形。

行政院長蘇貞昌昨受訪說，此時若輕率不管疫情、也不管大陸人的搶藥、就此隨便大開國門，妨礙近三年來防疫的成功，對國人健康不能交代。

對此，莊人祥表示，已經聽到大陸退燒藥缺貨，香港因此發生退燒藥搶購潮，一開始如果全部都開放，大陸大媽也會來這邊搶藥物，因此也需要評估開放是否造成更大規模的搶藥潮。

莊人祥並表示，由於目前入境都不需要檢驗，小三通如依此方式入境，水頭港碼頭離機場不遠，若旅客有症狀、發燒，被紅外線偵測出來，如何攔截不上機造成其他旅客感染，也是另一個問題。因此也需要規畫快速檢驗、確診者是否留置等流程。