台東縣政府人事異動引發關注。(蔡旻妤攝)

台東縣政府人事異動引發關注 這位處長宣布離職

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳今天宣布將離職，他發文表示「我確定2022／12／25離開任職10年的台東縣政府，公部門生涯暫告一個段落。回頭數算這10年在台東縣府的點點滴滴，心中充滿無限的感恩」，至於下一步動態為何，他僅說「等候上帝的帶領」並向「台東，珍重再見！」

對此，饒慶鈴回應，政務官本來就來來去去，非常感謝余處長8年來對台東縣政府的協助，在推動熱氣球、觀光、國計處都有好成績，也祝福他在下1個階段的生涯能夠更好。至於誰會接任、其他人事異動等問題，饒慶鈴皆不透露，只說稍後會有一波人事異動，稍晚會對外公布。

篤信基督教信仰的余明勳在擔任公職前，是中山科學研究院助理研究員及數家民間企業主管，因參與教會活動，2012年受邀時任台東縣長黃健庭邀請，進入縣府擔任國際發展及計畫處長，2020年饒慶鈴接任，轉調至交通及觀光發展處長。

素人政務官余明勳以IT翻轉台東，是「智慧台東」的推手，破天荒讓台東縣在2014年成為首座提供免費Wi-Fi的非直轄縣市，更在2015、2016年入圍「ICF全球智慧城市」前21名，對於台東的熱情，讓他兩次獲頒行政院最佳公務員獎。

獲得連任的饒慶鈴日前謝票時，針對台東縣政府行政團隊是否異動或改組，她當時不假思索回應「目前還沒考慮到這件事情，這個部分要再跟副縣長、祕書長商量」，如今卻改口「稍後會有一波人事異動，目前無法公布說明」。