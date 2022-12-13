疫後結婚潮湧現，新婚房該怎麼挑、怎麼買、登記在誰名下，成為準新人及夫妻買房的共同問題，還有不少人提出，若夫妻雙方都有出錢繳付頭期及房貸，應共同持有房產，才能給自己多一份保障。對於以上說法專家怎麼看？

新婚房買在哪？先問自己要什麼！

永慶房屋客法部資深經理陳繼先表示，不論是購置新婚房還是一般買房，在看屋之前，確實了解自身購屋需求很重要，特別是夫妻買房除了要考量地點、預算、坪數大小和格局等基本條件，有時還有時間壓力，急著在新婚後入住，因此理想的房屋條件越具體，在篩選合適的物件時，也就更精準，才不會在手忙腳亂之下做出錯誤的判斷，影響婚前及婚後的心情！

在挑選地點時，除了要考量房屋周邊的生活、交通機能，也要進一步確認是否符合夫妻倆的生活習慣。舉例而言，新婚夫妻若是雙薪家庭，由於白天兩人都要上班，住家附近最好有營業時間長的量販店或超市，採買日常用品時才方便，比起公寓或華廈，有管理員幫忙收發信件包裹、提供垃圾清運的社區型電梯大樓或住宅，也能減輕生活大小事上的負擔。如果幾年內有育兒計畫，不妨以學區選房，取得學區內優先入學資格，且設籍時間越長，分發排序越靠前，提早卡位以免錯失就近入學優勢。如有家人協助育嬰，與家人住處的距離及交通問題，也要一併評估，才能面面俱到！

購屋預算怎麼抓？聰明買房、先求有再求好

若想抓買房預算，陳繼先建議，可以從夫妻可負擔的房貸金額來回推。一般而言，每月還貸金額以不超過家庭所得1/3為基準，假設夫妻倆自備3成頭期款，且每月還貸能力為2至3萬，以1.81%利率回推，可負擔的房屋總價為1000萬以內，掌握預算後，離成功買房也就更近一步，也可避免後續因貸款問題而讓購屋計畫生變。

陳繼先提醒，買房總價高，除了頭期和貸款，還有購屋後的裝修、家電、家具等必要支出，以及仲介服務費、代書費用等隱形成本，由於新婚夫妻多數年紀較輕，薪資未來還有成長空間，買房時不必一步到位，勉強自己扛下超負荷房貸，可以採取「以時間換房價」或「先買小再換大」等策略，例如到交通建設或生活機能較佳的蛋白或蛋殼區購屋，相同總價可買到更大的生活空間，或是入手坪數少、總價低的市區小宅，降低買房門檻及貸款壓力，等到將來經濟更穩定或房屋不敷使用後再更換，「聰明買房」才能讓生活不被買房壓得喘不過氣，在入住後順利晉升幸福人夫及人妻！

婚房除了頭期和貸款，還有購屋後的裝修、家電、家具等必要支出，以及仲介服務費、代書費用等隱形成本，永慶房產專家建議，首購族應「聰明買房」先求有再求好。(圖/永慶房屋提供)

房屋登記誰名下？房貸條件來決定

關於最多人在意的房屋登記問題，陳繼先指出，在貸款與稅務的考量上，不鼓勵夫妻採取共同持有，如果夫妻倆原本名下皆無房產，共同持有後，未來想再買第二間房時，兩人都無首購優惠貸款資格可使用；若將來想出售房子，也會一次用掉2個一生一次的土地增值稅優惠稅率，相當不划算。而且台灣婚後採用夫妻共有財產制，除非有特殊協議，否則婚後購買的房屋，不管是登記在丈夫還是妻子名下，都是共有財產。

因此夫妻買房可以登記在申請房貸利率更優惠的一方，例如先生若是信用評分較高，或是具備軍公教身份等，可以登記在先生名下，若有購入第二間房的計畫，還能使用太太的首購資格，申辦首購優惠貸款，讓資金運用更彈性！

首購小心被坑殺！永慶「真房價保證」買賣都安心

陳繼先提醒，一般人買房經驗少，新婚夫妻需權衡、考慮的屋況條件更多，容易成為不肖業者的坑殺目標，如果不清楚新婚房怎麼挑、購屋預算怎麼挑，或是對首購資格、貸款利率、相關稅制有疑問，歡迎到永慶房屋直營門市請專業經紀人解惑！

永慶秉持「先誠實再成交」精神，以實際行動捍衛消費者權益，不但在雙北市的市占成交量高達5成以上，還有業界唯一買方、賣方全保障的「真房價保證」，如果永慶房屋經紀人未提供完整成交行情、隱匿短期交易資訊或配合投機客炒房賺差價，最高賠償賣方四倍服務費，買方最高賠償400萬元，宣示永慶不炒房、不賺差價、不做投機行為的決心，為消費者打造最安心的買賣屋服務！