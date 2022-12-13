再過兩周就是耶誕節，還沒訂好耶誕大餐嗎?想要聰明過耶誕，吃大餐不一定要往市區擠，位於新莊凱悅嘉軒一樓的朵頤餐廳，極饗海陸套餐，讓你在落地透明玻璃帷幕裡優雅吃耶誕大餐，大快朵頤後搭乘一班交通工具，剛好參加晚上10點登場的新北耶誕城主燈秀，避開人潮一路打卡拍照享受「北極光」的洗禮。

品觀點｜耶誕大餐訂了沒? 朵頤天天「坐飛機」來的活龍蝦陪你聰明過節（圖/品觀點提供）

第一次陪新北民眾一起過耶誕，朵頤推出「極饗海陸套餐」，主餐力推天天「搭飛機」從美國或加拿大來的波士頓活龍蝦，簡單水煮烘烤，保留食材尚青ㄟ海味，肉質Q彈細膩，讓愛吃海鮮的饕客難以抵抗。而這天天搭飛機來台灣的波士頓活龍蝦，究竟有什麼特別之處呢？

因為夠新鮮，波士頓活龍蝦可以輕鬆脫殼，一把掰開波士頓龍蝦的大螯，便可感受到厚實的蝦殼裡「深藏不露」，利用朵頤貼心準備的鉗子，簡單就能再挖出一塊肥美蝦肉，QQ彈牙的口感，甜美滋味果然是空運過來的食材；不用特別調味，就能利用海的鮮味呈現極質饗宴，讓人吃過一次就怕再也吃不到!

朵頤西餐不只「極選波士頓活龍蝦」令人讚賞，因為是雙主菜，愛吃牛的民眾也可以搭配「美國Prime肋眼牛排」，朵頤運用舒肥調理，鎖住肉汁後再用高溫將表面煎得酥脆，一口咬下外脆內軟。而不吃牛肉的民眾，也可以試試朵頤的「味噌焦糖豬肋骨」，同樣運用舒肥低溫慢煮，不只能鎖住肉汁讓筋更軟，達到入口及化的境界，保持豬肉的原始風味。

朵頤的極饗海陸套餐，每人2180元，五道精緻料理，從大蒜麵包到湯品配菜等一應俱全，光是湯品就有三種選擇，包含嗜牛饕客最愛的主廚牛肉清湯，或是經典地道的法式蕈菇濃湯，以及備受好評的海鮮巧達濃湯，每一樣湯品都是主廚精心調配。而配菜部分除了一般常見的奶油玉米及奶油波菜外，朵頤特別採用新鮮綠蘆筍，搭配起士，營造不一樣的爽脆口感。

因適逢佳節，朵頤特別選用阿爾帕斯紅酒當餐桌飲品，不喝酒的民眾也可選擇無酒精特調一杯，感受微醺的氣氛。當然除了餐桌上的佳餚，凡蒞臨朵頤享用極饗海陸套餐，都能享用其它美味自助餐點，創造耶誕大餐大快朵頤的好食光。