為鼓勵各界積極對威權象徵進行處置，「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」於11月28日生效，引起各界質疑是撒錢去蔣化。國民黨立委陳以信直言，他檢視明年度的內政部預算，發現其中根本沒有此項目，怒嗆分明就是在選後，故意衝著台北市長當選人蔣萬安而來的。

陳以信昨（12）日在政論節目《少康戰情室》表示，內政部近日突然公布「推動威權象徵處置補助作業要點」，且在11月28日就實施，但他檢視內政部112年度的預算書，發現明明有規劃促進轉型正義業務的預算，但細項卻沒有此作業要點。

「換言之，這是最近才跑出來的！」陳以信指出，目前全台有超過1000座兩蔣銅像，但最多的就是在台北市，有約129座，「所以我說，你根本就是看到蔣萬安當選市長以後找他麻煩」。

陳以信質疑，移除一座銅像就補助10萬元，光台北市就需要超過1000萬的預算，全台甚至要1億元，但明年的預算書中卻沒有此項目，那麼錢到底從何而來，是否要動用預備金？

陳以信怒批，選後才說要和諧，結果馬上又衝著蔣萬安來，操作選舉、意識形態又開始過頭，「可能他又看到還有嘉義市長的選舉、中山區的補選，現在要開始做政治的操作了」。