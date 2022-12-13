「如果不是理科畢業或是具有專業技能，在台灣剛畢業薪水真的很有限！」體育系畢業的徐翊庭，深感新鮮人低薪的困境。

原本可以選擇穩定的老師或教練工作，徐翊庭在學期間曾任游泳救生員，發現自己喜歡更有挑戰性的工作，但若想爭取高薪，業務工作是項很好的選擇！今年才25歲的徐翊庭已為自己創下最高月收12萬的成績。

徐翊庭畢業後即加入永慶 從社會新鮮人變身房地產專家

個性外向的徐翊庭，鎖定業務工作的目標後，調查了保險、汽車等業務工作，最終被永慶房屋「前九個月每月五萬收入保障」所吸引，加上家人的房子曾交給永慶服務銷售，留下良好的印象，因此便將永慶列為首選。

徐翊庭分享，來永慶後才知道什麼是「專業性」，許多人認為房仲工作只需要講講話就好，看起來很簡單，其實每一筆成交背後奠定的基礎很多，包括整合客戶需求、篩選適合物件並專業分析利弊，將決定權交給客戶，必須隨時更新產業的走向，才能給客戶到位的服務。學習到的房地產知識，不只服務客戶派的上用場，與朋友聊天時，也能分享買賣屋要注意的細節，在朋友眼中「房地產專家」的形象已烙印在翊庭身上。

徐翊庭從社會新鮮人蛻變為能負責上千萬房屋交易的專業房仲經紀人。(圖/永慶房屋提供)

有團隊在背後撐腰 業務工作不用孤軍奮戰

提及印象深刻的成交經驗，徐翊庭分享，當時還是新人菜鳥，曾有位客戶上店詢問想幫在國外的孩子買房，店內學長姐主動協助、提供建議，帶著客戶從松山區的物件看到中永和區，但礙於預算考量，想找到適合的物件並不容易，過程中客戶也曾表示想放棄，但翊庭堅持不懈，持續提供客戶新的物件並分析，最終客戶被他的努力所打動，終於找到滿意的房子圓滿成交，且事隔多年後，客戶又將售屋委託給翊庭處理。

「團隊的力量很強大，讓還是菜鳥的我也可以成交！事後客戶再回來找我，這真的給了我很多信心！有種努力被看見的感動。」徐翊庭深感團隊合作增加工作效率、成交機會。

在永慶提倡團隊合作的工作模式下，房仲新人能快速學習，不用擔心業務工作單打獨鬥。(圖/永慶房屋提供)

在永慶的這兩年多時間，徐翊庭從一開始粗心大意的社會新鮮人，在店長級學長姐的帶領指導下，在兩年內快速成長，如今已經是能負責上千萬房屋交易的專業的房仲經紀人。但業務工作並非一帆風順，曾經在第一年時因為好幾個月沒有成交而陷入低潮，開始自我懷疑是否能勝任這份工作，學長姐適時給予關心及建議：「公司提供新人收入保障，目的是好好學習，不是急於有業績。應重視自我成長，而不是ㄧ直與他人攀比，用心準備資料給客戶、仔細聆聽客戶想法並提供建議，這才是業務工作致勝的關鍵！」重新調適好心態，徐翊庭又滿血復活持續朝目標邁進。

多項制度助經紀人創造高薪 25歲徐翊庭最高月收12萬

「在永慶當業務真的不難！」撇除大家熟悉的前九個月每月五萬收入保障，永慶還有透明的「月月晉升」制度。經紀人不限年資只要表現達到標準就能升遷，職級每升一級就能加薪，今年徐翊庭總共晉升10級，並創下最高月收12萬的成績。

徐翊庭強調，透明的升遷制度讓付出能得到相對應的回饋！不想領固定薪水就來挑戰業務工作，你永遠都不知道自己能力到哪裡，畢業前也沒想過自己可以拼出這樣的成績，勇於嘗試、堅持不懈，持續挑戰自己的收入天花板！期待明年業績持續突破自己的紀錄，早日買下屬於自己的房子。