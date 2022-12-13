「如果不是理科畢業或是具有專業技能，在台灣剛畢業薪水真的很有限！」體育系畢業的徐翊庭，深感新鮮人低薪的困境。
原本可以選擇穩定的老師或教練工作，徐翊庭在學期間曾任游泳救生員，發現自己喜歡更有挑戰性的工作，但若想爭取高薪，業務工作是項很好的選擇！今年才25歲的徐翊庭已為自己創下最高月收12萬的成績。
徐翊庭畢業後即加入永慶 從社會新鮮人變身房地產專家
個性外向的徐翊庭，鎖定業務工作的目標後，調查了保險、汽車等業務工作，最終被永慶房屋「前九個月每月五萬收入保障」所吸引，加上家人的房子曾交給永慶服務銷售，留下良好的印象，因此便將永慶列為首選。
徐翊庭分享，來永慶後才知道什麼是「專業性」，許多人認為房仲工作只需要講講話就好，看起來很簡單，其實每一筆成交背後奠定的基礎很多，包括整合客戶需求、篩選適合物件並專業分析利弊，將決定權交給客戶，必須隨時更新產業的走向，才能給客戶到位的服務。學習到的房地產知識，不只服務客戶派的上用場，與朋友聊天時，也能分享買賣屋要注意的細節，在朋友眼中「房地產專家」的形象已烙印在翊庭身上。
有團隊在背後撐腰 業務工作不用孤軍奮戰
提及印象深刻的成交經驗，徐翊庭分享，當時還是新人菜鳥，曾有位客戶上店詢問想幫在國外的孩子買房，店內學長姐主動協助、提供建議，帶著客戶從松山區的物件看到中永和區，但礙於預算考量，想找到適合的物件並不容易，過程中客戶也曾表示想放棄，但翊庭堅持不懈，持續提供客戶新的物件並分析，最終客戶被他的努力所打動，終於找到滿意的房子圓滿成交，且事隔多年後，客戶又將售屋委託給翊庭處理。
「團隊的力量很強大，讓還是菜鳥的我也可以成交！事後客戶再回來找我，這真的給了我很多信心！有種努力被看見的感動。」徐翊庭深感團隊合作增加工作效率、成交機會。
在永慶的這兩年多時間，徐翊庭從一開始粗心大意的社會新鮮人，在店長級學長姐的帶領指導下，在兩年內快速成長，如今已經是能負責上千萬房屋交易的專業的房仲經紀人。但業務工作並非一帆風順，曾經在第一年時因為好幾個月沒有成交而陷入低潮，開始自我懷疑是否能勝任這份工作，學長姐適時給予關心及建議：「公司提供新人收入保障，目的是好好學習，不是急於有業績。應重視自我成長，而不是ㄧ直與他人攀比，用心準備資料給客戶、仔細聆聽客戶想法並提供建議，這才是業務工作致勝的關鍵！」重新調適好心態，徐翊庭又滿血復活持續朝目標邁進。
多項制度助經紀人創造高薪 25歲徐翊庭最高月收12萬
「在永慶當業務真的不難！」撇除大家熟悉的前九個月每月五萬收入保障，永慶還有透明的「月月晉升」制度。經紀人不限年資只要表現達到標準就能升遷，職級每升一級就能加薪，今年徐翊庭總共晉升10級，並創下最高月收12萬的成績。
徐翊庭強調，透明的升遷制度讓付出能得到相對應的回饋！不想領固定薪水就來挑戰業務工作，你永遠都不知道自己能力到哪裡，畢業前也沒想過自己可以拼出這樣的成績，勇於嘗試、堅持不懈，持續挑戰自己的收入天花板！期待明年業績持續突破自己的紀錄，早日買下屬於自己的房子。
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