美國CPI公布前夕、外資放假、Fed利率決策會議，台股今(13)日觀望氣氛濃厚，由中小型個股擔綱重任，生技製藥全面噴出、鋼鐵人及部分能源股上演主秀，但在缺乏權值股領軍，電子股疲軟、金融股不振下，加權指數終場收在14522.96點，下跌89.63點，收盤為近1個月來低點，成交值 1885.9億元。櫃買指數收在186.29點，下跌1.14點，成交值601.24億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，擔心美國即將公布的CPI及Fed會議，台股今日震盪整理，在5日線附近徘徊。指數短線漲多，量價、指標都有點背離的情形，在買盤沒有明顯回溫，及外資放長假，預期中小型股表現將較為活潑。這兩日生技題材豐富，多檔個股飆漲，但需留意題材能否轉化為實質的業績。

盤面上，台積電收在471.5元，下跌0.74%；生技族群滿面紅光，杏一(4175)、強生(4747)、生達(1720)、雃博(4106)、南光(1752)、松瑞藥(4167)等15檔個股全數收在漲停板；鋼鐵人也上演反彈秀，中鴻(2014)、威致(2028)、海光(2038)等5檔個股全收在漲停板；貨櫃三雄中陽明(2609)收在63.2元，上漲2.27%、萬海(2615)收在70.3元，上漲1.44、長榮(2603)收在155元，上漲0.32%。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，近期市場靜候國際重量級數據出爐，且因為美國經濟衰退疑慮增溫，預料指數短期將在月線附近震盪，加上外資將放聖誕節假期，在缺少外資回補大型股的力道之下，預料至年底前將以中小型股較有表現空間。

廖炳焜指出，除了美國經濟明年展望不佳，中經院上週發布11月台灣製造業PMI，數字回跌至43.9%，連續5個月緊縮，同時，中經院也下修今年台灣GDP年增率至3.04%，明年成長率僅2.72%，主要是全球經濟陷入衰退陰霾，明年台灣經濟將呈現「內平外冷」的狀況。

廖炳焜認為，雖然明年全球經濟仍充滿不確定因素，不過看好台股已離開底部區，若要參與這波春節前的紅包行情，不妨可聚焦超跌族群、中國手機相關、光學、伺服器、生技、車用相關等，另外，太陽能、風電、儲能及相關零組件等則是長線看好產業。