仁寶(2324)近期股價突破月線和季線，為NB代工廠中外資持股比最高者。而仁寶近年新創團隊投入智慧醫療、智慧照護、5G等等熱門產業，其中仁寶i照護以雲端服務切入智慧照護領域，其創新的技術及商模讓該品牌在短短三年內成為長照ERP管理系統及長照數位學習平台龍頭，今年更榮獲「國家新創獎」、「國家醫療品質獎」及「金漾獎」等多項國家級獎項肯定。

仁寶電腦以電子科技業擴展進入醫療與照顧產業，除了具備因應產品變革和客戶屬性差異的迅速戰術，並養成新創團隊積極克服重重困難和挑戰的基因。新創團隊以前述成功關鍵戰術與基因，實現從0到1，成功完成質變目標。仁寶i照護秉持對於追求卓越的堅持，持續不懈蒐集產業需求、導入雲端和AI大數據先進技術，將超過千條的產業期待(WISH)，轉化為設計與實現（Come True），育成兩大主力商品服務：仁寶i系統及仁寶i學習。仁寶i系統為長照及醫療機構提供雲端ERP管理服務，並首創彈性月租方案，輔導超過千家長照機構資訊化及智慧化，並將於明年完成百家衛生所系統升級。仁寶i學習平台建置兩年內協助超過五萬名醫事及長照專業人才完成三十萬人次的繼續教育積分申請，並有近百位名師線上開課分享知識與經驗。

仁寶i照護進一步與國內外產業先進及學者合作，共同打造AIoT長照中心、興建智慧醫療大樓及建立數位學院。運用仁寶上下游整合的豐富經驗串聯相關資源，快速並大規模地協助國內照護產業進行數位轉型，同步將成功方程式複製到國外。仁寶電腦徐睿鈞副總經理表示，仁寶i照護今年與日本元氣集團所屬的子公司台灣元氣村長照社團法人合作的「臺南市政府社會局附設北門綜合長照機構」即為跨國合作的第一步。