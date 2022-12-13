由屏東縣政府勞青處出版的《屏東人抵家第二輯：修‧行》新書發表會，特邀請書中記錄的青年職人與資深師傅出席，35則採訪故事，從多元觀點、面向側寫從事生活百工的職人從業經歷，在和讀者分享工作甘苦同時，也延續屏東人挺屏東人的精神，陪伴支持所有返回或來到屏東的創就業者。

屏縣府勞青處長黃鼎倫表示，「屏東人抵家」系列叢書，期將更多默默耕耘的職人工作史與從業心聲介紹給讀者，第一輯以餐飲從業職人為主角，今年第二輯則改以生活百工為主題，未來縣府每年將出版一輯不同主題「抵家」的青年面貌。

屏東縣府出書記錄青年百工職人故事，傳達工作即修行的精神。(林和生攝)

黃鼎倫強調，從生活百工的師徒制裡可以發現，經驗者的陪伴就是職人在學習與修練路上最佳的後援，每個世代都能彼此照應、提攜，各自貢獻所長的同時，也串連起更完善的共同支持網絡。

勞青處說明《屏東人抵家第二輯：修‧行》以「木火土金水」五行概念、運用五大功夫修練單元，歷時近一年，從屏北到屏南，從內陸到海邊、山裡，舉凡生活裡可見的「專業師傅」，如土水泥作、汽機車維修、輔具維修、漁船維修、抽水馬達維修、防水抓漏、鐵工、木工、油漆、弱電工程、電焊、園藝、冷氣工程、廟宇泥作、神明帽飾武器製作等，力求尋找不同工種的35位職人。

新書發表會首播宣傳影片，由廣為大眾喜愛的行腳節目「台灣全記錄」的製作人黃義傑擔任導演剪輯，紀錄職人自己為「修行」所下的定義與心聲，並找來屏東在地樂團「Seaweed藻」重新編錄「驚蟄」一曲作為配樂，在年尾收穫成果時，為來年初春新的育成譜下期許。