有著宅男女神封號的邵庭，過去從綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的校園美女選拔中爆紅，個性開朗樂觀的她圈粉無數，日前她到東京旅遊，由於過往經驗，將娃娃擺放至床上，房務人員就會整理好擺整齊，因此讓她有了期待，出門前將娃娃放在床上，但結果卻讓她失望，而她這舉動也引發網友怒批。

邵庭日前到日本東京旅遊，在當地夾娃娃大豐收的她，昨（12）日在臉書上寫下：「今天出門的時候，把夾到的娃娃都放床上，很期待晚上回來看到他們被擺得可可愛愛的樣子，記得之前來日本，飯店人員整理完都會把娃娃放得超級可愛」不過當她回來時娃娃卻依舊倒成一團，讓她有些失望直呼「你看看我這情何以堪！說好的可可愛愛呢！」

今（13）天稍早，她仍不放棄「左思右想了一晚，我覺得一定是昨天的娃娃太巨量，房務小姐姐不知所措，我應該循序漸進的，今天留下了跳跳虎、漢頓跟大蔥，應該可以期待他們被擺得可可愛愛的樣子了吧！」不料，卻引來網友批評「房務人員根本沒空理妳吧！又不是只有一間房間要整理」邵庭則回應「就是因為之前來入住經驗所以有期待，他不理我難道我有要投訴她？」意外引發留言區網友不斷討論。

對此，邵庭在稍早發文，請大家冷靜「今天回房間就把所有的娃娃懸空放置離開地球表面，避免造成房務小姐姐還要浪費時間跟體力移動娃娃的困擾，也減少房務小姐姐接觸病毒風險嘿，阿姨對不起大家，水準低劣為難別人降低台灣遊客素質拖累全台灣，在這裡戴阿布髮帶謝罪」隨後，她在留言區寫下「他們不是酸民！私訊萬言書指責我的也不是酸民!!!都是我的錯!!!!」然而，有許多粉絲留言安慰，讓她不要在意，好好享受假期。