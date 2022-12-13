儲能系統、電池模組大廠天宇工業（8171）宣布，與專業電力能源設備廠樂事綠能於台南簽署合作備忘錄，整合雙方專長與資源，共同開發符合消防安全指引的儲能貨櫃系統產品，提供AFC、太陽能、漁電共生等再生能源市場。

據了解，雙方第一次合作案將於樂事綠能之桃園廠內，共同建置1.2 MW的dReg AFC案埸，完備後將參與台電交易平台中價格最優的dReg市場。此案將使用樂事綠能之配電盤及相關機電產品，搭配由天宇設計製造的儲能電池櫃，完全是在地生產組裝的模範生。

兩家都是超過30年以上的老牌上市／櫃公司，天宇工業自1983成立，從電源供應器、線材、鎳氫電池到3C電池模組、電動載具電池、家用儲能產品，再到2020年正式接獲美國客戶訂單，開始生產大型儲能系統，目前出貨已超過500MWh實績，成為儲能電池櫃出貨量最大的台廠，今年又增加太陽能、漁電共生、及電動巴士電池廠等事業體。樂事綠能成立於1978年，營業項目涵蓋系統工程、配電盤、監控網路、電工器材等服務項目外，近年亦發展太陽能光電、儲能系統和貿易等。

隨著全球零碳排趨勢與政府綠能政策推動下，背景及經驗各有所長的企業充分合作，共同邁入國內剛起飛的儲能市埸，商機無限。從首發合作的樂事桃園廠1.2MW dReg AFC案場開始，再到其全台各地的太陽能案場，未來也都將搭配儲能系統及相關建置，共創利潤。