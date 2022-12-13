姆巴佩在IG回應安慰C羅。（翻攝自IG）

葡萄牙爆冷出局幾日之後，前途未決的C.羅納多（Cristiano Ronaldo）再度於IG限動貼圖寫道：「現實的3個組成：痛苦、不安定、不停地工作。」這張圖片是擷取自Netflix紀錄片《Stutz》，講述一個美國心理治療師的故事。無論如何，C羅想要表達的意思很明顯了，他很痛苦也不確定下一步動向，他還想繼續工作。

在此之前，C羅抒發心情的一篇文章獲得大量知名球星回應，包括巴西球王比利（Pele）、小維尼修斯（Vinicius Jr）、美國職籃明星詹姆斯（LeBron James），其中以法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）的回應引來最大迴響。

姆巴佩只用了3個圖示：皇冠、合掌、山羊（GOAT）。也就是他肯定C羅的至高地位，感謝他的貢獻，稱讚他是史上最偉大的球員（greatest of all time）。姆巴佩雖然一個字母都沒用，1日內獲得超過100萬個讚，以及兩萬多篇留言回應。

畢竟阿根廷梅西（Lionel Messi）是姆巴佩在法甲PSG的隊友，他居然把「GOAT」稱號在此送給C羅。當然他可能只是要安慰C羅，一些C羅的球迷也轉而支持姆巴佩：「請你在下一顆進球使用C羅的慶祝動作。」姆巴佩可能因此為自己贏得更多球迷。

英格蘭8強賽因為肯恩（Harry Kane）罰丟第2顆12碼球而輸給法國，姆巴佩當場開心大笑，讓英格蘭球迷相當不滿。一些英格蘭球迷氣得在網路聲援摩洛哥「踢爆法國」，姆巴佩也意外幫摩洛哥拉來更多支持者。同時摩洛哥後衛哈基米（Achraf Hakimi）也是姆巴佩PSG的隊友。