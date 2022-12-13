水利署第二河川局在頭前溪治理率達到93％，符合百年洪水量的防洪標準，今年也投入約2000萬元維護管理經費，確保河防安全。但因部分高灘地和出海口有被傾倒廢棄物情形，二河局將持續推動「在地人關懷水環境」，邀相關單位成立「川廢跨域平台」，使民眾更能親近水，愛護頭前溪。

頭前溪從油羅溪和上坪溪的河川界點到出海口，全長72公里，二河局依各河段高程配置堤防，主流上游堤防高約5到10米，中游約3到8米，下游約3到6米，易被溪水沖刷的岸段則也進行護岸保護。

二河局副局長王瑋說，頭前溪治理率已達93％，除了堤防以外，還有河川治理的疏濬工程，13年前由新竹縣府疏濬頭前溪上游油羅溪的土石量達60萬噸，這10多年來並未有強颱豪雨，堤防可符合防洪安全保護標準。

頭前溪沿線有不同景緻，上游可看自然地景風貌，中游有著名的「豆腐岩」，下游出海口則可看海景和日落美景，但部分高灘地發現有民眾留下的垃圾，人煙較少的地方也有不肖業者偷倒廢棄物的情形。

二河局長楊人傑表示，民眾生活圈與堤防在條件許可下，應該沒有界線，為使民眾能親近水並愛護水環境，該局持續推動「在地人關懷水環境」，鼓勵民眾關懷家鄉的河川，並攜手荒野協會和富邦人壽進行頭前溪川廢調查及處置措施。

由於頭前溪出海口的廢棄物，涉及單位有二河局、林務局、國產署及新竹縣市政府，像一般性海堤出現的廢棄物，二河局會編列預算處理，但廢棄物的落點，有時很難釐清是在林務局、國產署還是縣市政府的用地上，處理權責就不是很明確。

二河局定27日邀相關單位成立「川廢跨域平台」，希望以協力方式盤點川廢物熱區，釐清及分工清運計畫，並研析廢棄物源頭遏止措施，期達到公私協力的加乘效益。