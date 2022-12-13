數位發展部舉辦111年度「資料開放金質獎」、「資料開放應用獎」及「資料開放人氣獎」評核，新竹縣政府榮獲「資料開放金質獎」地方政府第二組第1名，數位發展部日前舉行頒獎典禮，由縣府行政處長邱俊良代表縣長楊文科接受行政院長蘇貞昌頒獎。

邱俊良說，縣長楊文科上任以來努力打造科技智慧城市，推動數位透明政府，讓政府資訊公開，各項流程更加透明，縣府參加此評核已連續4年獲佳績，108、109及110年度獲地方政府第二組第1名、第2名及第1名後，今年度再次榮獲第1名。

同時，新竹縣647筆資料集，達到可取得性、易用性及易理解性等條件，獲數位發展部評為金標章，肯定新竹縣各項開放資料的品質並加值應用效益。

邱俊良說，為讓資訊更加公開透明，在108年度推出「民眾申請或陳情公文案件進度查詢系統」，讓民眾上網就可即時掌握申辦案件進度。

110學年度各公立及非營利幼兒園招生面臨新冠肺炎衝擊，縣府特別推出「新竹縣政府雲端聯合服務中心-公立暨非營利幼兒園招生」平台，首次開放線上報名，家長透過系統即可查詢名額及報名人數，同時並採用電腦抽籤，上網可即時查詢抽籤結果，過程公開透明。

另外，縣府全球資訊網建置縣長楊文科施政重點的「竹縣五箭」、「十大交通建設」及「重大議題」專區，公開新竹縣推動重大建設最新進度及聯絡資訊，讓民眾可即時了解及掌握建設最新發展。

行政處資訊科指出，民眾只要上新竹縣政府全球資訊網首頁-公開資訊-開放資料專區-全部資料集，就可查閱相關資料，可供企業或研究單位做相關數據分析和APP等運用。