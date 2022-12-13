2022卡達世界盃進入最後四強，英格蘭在八強賽以1比2敗給法國遭到淘汰，尤其隊長凱恩（Harry Kane）在下半場第84分鐘踢飛12碼罰球錯失追平機會，更讓他成為眾矢之的，英格蘭輸球後，球迷難以接受比賽結果借酒澆愁，數據統計，全英國3萬間酒吧、夜店都被擠爆，當天總消費額更是高達3.5億英鎊（約新台幣131.5億）創下驚人紀錄。

英國太陽報報導，英國啤酒與酒吧協會（BBPA）表示，由於比賽是在當地時間晚上7點開踢，正巧符合英國人的作息時間，不需要特別熬夜看比賽，因此相當多的球迷在比賽開打前就前往酒吧開喝，待的時間也比以往還要長。

總務位於倫敦的諮詢機構GlobalData則指出，八強賽對上法國當晚，全英國3萬間酒吧、夜店都被球迷擠爆，一夜的銷售額達3.5億英鎊，創下2019年12月疫情後的新高。

一名業者Tom Brodie說：「我們特別為比賽訂購額外的啤酒，沒想到在比賽開始之前，我們已經售出了3千多品脫（pint）的啤酒，一整天都充滿派對氣氛，唯一的缺點是我們所有的英格蘭國旗都被劃破了。」

凱恩在法國與英格蘭之戰的第54分鐘罰進12碼罰球，將比數扳成1比1平手，第77分鐘法國名將Olivier Giroud巧妙頭槌破網，法國以2比1領先，凱恩在第84分鐘再次獲得12碼罰球機會，無奈這次無法再當英雄，終場英格蘭就以1比2惜敗法國，球迷、球員難過落淚，場邊觀戰的貝克漢也露出落寞神情。

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