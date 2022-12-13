40歲的泰國籍拉姓男移工日前騎著電動自行車，搖搖晃晃被警方攔查，經了解該名男移工前往朋友家聊天飲酒，喝了2罐啤酒，離開朋友家前使用過漱口水漱口，才從友人家騎車離開而不到5分鐘就被抓，他還懷疑是漱口水的酒精殘留，但酒測值超過法定標準卻是事實，警方詢後依違反公共危險罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

小港分局漢民派出所員警於9日深夜12點巡邏，發現一名男子騎乘電動自行車，搖搖晃晃，行車不穩，將人攔下盤查。該名男子為40歲的泰國籍拉姓男移工，警方依規定酒測，酒測值達0.28mg／L，依法逮捕偵辦。

經了解，該名拉姓移工前往朋友家聊天飲酒，喝了2罐啤酒，離開朋友家前使用過漱口水漱口，才從友人家騎車離開而不到分5鐘就遭警查獲，雖然他認為是漱口水的酒精殘留，但酒測值超過法定標準卻是事實，警方詢後依違反公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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