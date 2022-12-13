原子邦妮查查（左）、Nu推出全新專輯《無情怪物》。（華納音樂提供）

原子邦妮查查（左）、Nu推出全新專輯《無情怪物》。（華納音樂提供）

原子邦妮由主唱查查與製作人Nu組成，推出全新專輯《無情怪物》，是他們加盟華納的首張作品，對於加盟新東家，原子邦妮表示相當榮幸，表示：「很謝謝這次的緣份，和華納音樂的理念也很契合，希望一起完成更多好的作品！」而這張專輯靈感來自現今的後疫情時代。這次視覺也依照他們音樂屬性，將兩人打造為充滿未來感，「仿生人」的模樣，期望大家從音樂中獲得療癒自己的能量。

原子邦妮相隔一年後推出新作品，提到新歌〈無情怪物〉，主唱查查說：「有的人會以愛之名，好像是關心你，但其實讓你無法做自己；這首歌也希望讓大家能遵從本心，做出對自己最好的選擇。」笑說套用現在最常說的，就是不要太容易被情緒勒索。

原子邦妮也以過來人之姿，期望自己的音樂可以帶給大家療癒的作用。而透過音樂他們試著看見每個敏銳善感的心，希望獻給所有無論歷經低潮，又甚或是迷惘的聽眾們力量。此次視覺也將原子邦妮打造為充滿未來感的「仿生人」角色，對於專輯中所探討的「人性層面」也有著相當有趣的呼應，而在妝容上的仿生線條設計，也象徵著在現實這個無情怪物前奮鬥的人們，即使必須武裝自己，仍懷著善良與希望持續前進著。