縣府為改善竹北往竹科交通壅塞問題，投入2800萬元辦理「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，在交流道周邊23處路口設置智慧交控系統，11月29日上路半個月來，減少上班族約10％的通勤時間，獲交通部110年度智慧運輸計畫評鑑佳作，日前由縣府交旅處長游志祥接受交通部次長胡湘麟表揚。

縣長楊文科表示，他上任以來與縣府團隊藉由推動道路工程及交通管理策略雙管齊下，積極解決通往竹科的交通瓶頸問題，執行3年的經國橋、興隆橋廊帶「大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫」，已能縮短20到30％的通勤時間，成效顯著。

交旅處延續先前經國橋廊帶智慧號控經驗，去年底推動「竹北交流道周邊智慧交通管理shoppingmode控制系統建置計畫」，將原先經國橋智慧交控路廊，往竹北交流道方向擴展，以便形成整體的智慧交控路網。

游志祥表示，該計畫在竹北交流道周邊23處路口，建置etag、攝影機及車流偵測設備，29日正式上路後收集即時車流數據，回傳交控中心統計分析，再經動態智慧交控，將上下游紅綠燈採連動運作，讓車輛有秩序於交流道周邊道路停等，再依序上匝道。

游志祥說，經每日檢討分析並調校後，這半個月來，路口不淨空問題已有改善，竹北交流道上匝道的車輛井然有序，分析到竹科的通勤時間也減少10％。

以上午尖峰時段家樂福或竹北遠百進入南下交流道為例，原先需花費25到30分鐘，智慧交控上線後僅需15到20分鐘，且車潮大致可在上午8時30分至8時40分左右疏解，比先前提早約20到30分鐘。

游志祥指出，智慧交控系統啟用後，會持續觀察並收集民眾意見進行調整優化，若民眾對竹北交流道周邊智慧交控計畫有任何建議，可透過民意信箱、1999及填寫意見表單反映，將作為後續調整改善參考。