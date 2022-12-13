中國大陸繼農漁產品後，又暫停台啤跟金酒輸陸，加上小三通遲遲不開，國民黨立委陳玉珍日前與準金門縣長陳福海、準連江縣長王忠銘赴陸溝通，陳玉珍表示，金酒輸陸的問題，大陸方面涉台官員認為應「文件問題」，只要文件補件齊備「沒有不准的理由」，對於小三通方面，雙方均認為小三通應儘速開通，這次到廈門的目的也都達到預期中的結果。

陳玉珍昨抵廈門後與大陸相關各級單位官員從昨晚至今早連續開了數場會議，雙方分別就金酒輸陸、小三通復航所涉及人員、航道安全、口岸管理、隔離便民措施以及降低篩檢費用進行溝通及交換意見。

陳玉珍指出，對於小三通方面，雙方均認為小三通應儘速開通，大陸方面涉台官員也提到，隔離政策可以盡量便民，陳玉珍提議在金門先完成隔離代替在廈門天數方案可進一步討論，甚至對篩檢高額費用，只要台灣方面願意，陸方也可提供設備及篩檢試劑專供小三通使用，以降低兩岸人民往來成本。

至於金酒及其他台灣其他產製品無法輸陸問題，陳玉珍表示，疫情三年下來，兩岸人民生活都很不容易，尤其是金門與廈門人民之間的情感，金門高粱酒無法輸陸，將對金門的經濟傷害很大，希望大陸方面能用專案辦理的方式，特別關心金酒輸陸的問題。大陸相關官員則表示，金門馬祖本來就與大陸互動較多，他們認為只要文件補件齊備，沒有不准的理由，也沒有刁難的問題。

陳玉珍表示，由於大陸境外隔離天數目前還是「5＋3」，若開放小三通仍維持這樣的隔離方案，將不利於兩邊人員進出往來。她建議可把金門當成兩岸「中間隔離點」，在金門完成隔離，透過「小三通」返回廈門，完成基本核酸檢測確認健康，之後無需再隔離，台商可各自前往其他省市。

陳玉珍提及，她在立法院中也向陸委會及行政院蘇貞昌院長表示過，若真有防疫量能的考量，可以採「逐步開放」的方式，以總量管制或者是身份別（金門籍民眾優先）方式來有序開放。她認為，如同開放國境大門一般，重點還是要有開始，才能慢慢調整。

陳玉珍強調，她預計明（14）日中午搭機返台，屆時，她會將此行會談的結果，帶回台灣找相關部會包括陸委會、經濟部、財政部、衛福部等單位再行溝通，這次到廈門的目的也都達到預期中的結果，期盼小三通及金酒輸陸問題能夠順利解決。