賓士汽車的商用車部門(Vans)周一表示，將投資10億歐元，在波蘭的Jawor市工廠新建立其第一座純電動的商用車製造工廠。賓士同時透露，將暫停與電動車公司Rivian的合資公司關係。

賓士已經與波蘭政府和合作夥伴簽訂了意向書，擬將商用車工廠擴展到Jawor工廠，在該工廠廠區，賓士已有生產內燃機引擎和電池。

該工廠將為賓士在歐洲商用車生產基地的第四處。賓士正在重組生產模式，該工廠將在VAN.EA平台上，只生產純電動商用車。

此外賓士還表示，由於美國的純電動商用車製造商Rivian的調整計畫，透過兩家公司的合資公司，並共同在波蘭進行擴廠的可能性，已經不復存在。

兩家公司曾在今年9月表示，將在歐洲成立一家合資公司，在波蘭、匈牙利或羅馬尼亞的一家工廠生產純電動商用車。

Rivian周一也證實，暫停與賓士的合資計畫，將專注在消費者客車領域，離開商用貨車業務。

Rivian為新創公司，這公司通常利用商用貨車的需求來進行獲利，但是也遇到福特和通用汽車的競爭壓力。