在執行長庫克造訪日本半導體產業重鎮之際，蘋果公司周二表示，過去五年間，蘋果對其日本供應網路投資的金額已經超過1000億美元。

庫克周一在推特上發文稱他造訪了日本西南部的熊本縣。熊本是是許多半導體工廠和科技大廠的所在地，其中也包括台積電正在興建中的晶圓廠。

蘋果周二發布聲明表示，自2019年以來，該公司投入日本供應商的支出已經提高逾30%，蘋果的日本供應網路涵蓋近1,000家公司，從跨國企業到家族企業都有。

蘋果表示，索尼集團是蘋果在日本最大的供應商之一，為iPhone手機提供相機感測器，同時也提到了包括紡織公司Inoue Ribbon Industry Co和模具製造商Shincron等中小型企業也是蘋果的合作夥伴。

蘋果並表示，索尼、村田製作所（Murata Manufacturing Co）、Keiwa Inc、電氣設備製造公司藤倉（Fujikura）和住友電氣工業（Sumitomo Electric Industries）等29家日本供應商已經承諾，在2030年以前，與蘋果相關的業務將改而採用可再生能源。