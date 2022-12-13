桃園市74歲陳姓婦人13日早上一早從龍潭區到桃園區訪友，不料騎到一半迷路，竟騎了6小時找不到回家的路，只好到桃園戶政事務所問路。桃園警方獲報，發現老婦獨居，且沒有家屬接送，乾脆開警車護送其回到龍潭住處。

桃園警察分局龍安派出所13日13時20分許接獲戶政事務所通報，有位老太太疑似迷途求援，請警方派員到場協助。

員警洪紹珉、徐啟恩及蔡佳穎抵達現場了解，該位陳姓婦人表示，早上6點多騎機車由龍潭到桃園訪友，不料半道迷途，騎了6個小時左右，繞來繞去找不到返家的路，恰好路過戶政事務所就進來問路。

據了解老太太獨居沒有家屬可以來接她，員警考量其安全，經向所長報告，由洪員幫忙騎乘老太太機車、徐員及蔡員駕駛警車護送老太太安全返回龍潭住家，路上員警叮囑老太太遠途訪友避免騎乘機車，可搭乘大眾交通工具比較安全便利，老太太對於員警的熱忱幫忙誠摯感謝。