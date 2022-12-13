民進黨陷「黑道治國」爭議，立院黨團提出選罷法「擴大排黑」修法建議，行政院會擬在15日通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法修正草案，政院官員今透露，草案主要限制國安犯罪、「黑金槍毒」重大犯罪、賄選及重罪重刑4類人不得登記參選。

選罷法如何修成為外界矚目焦點，當前公職人員選舉罷免法第26條列出9項候選人限制，包括曾犯內亂、外患罪、貪汙罪等，經判刑確定不得參選；行政院長蘇貞昌日前透露，本周四行政院會將提出政院版本，排除「黑金毒」等犯罪者參選資格。

針對政院版本內容，官員透露，國安犯罪部分，未來會將違反國安法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法納入規範內。

有關「黑、金、槍、毒」等犯罪行為，官員表示，舉凡組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等都將列入第26條，而吸食毒品因屬輕罪且未危害他人，加上限制參選資格也難以有效阻止吸食者再犯，因此未列為禁止條件之一。

在重罪重刑部分，官員指出，現行總統副總統選舉罷免法規定，死刑、無期徒刑、處10年以上有期徒刑，尚未確定者不得參選，公職人員選舉罷免法也納入此規範；最後，曾有相關賄選、受賄行為，及各政黨的黨內初選賄選行為也將排除參選資格。