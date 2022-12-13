在台灣透過駕訓班訓練，大多人都能順利考照，實際上路又是另一回事。有網友日前在路上遇到一輛車後方貼著「新手駕駛」四個字，不過仔細一看，該車的側後照鏡竟是呈現收起狀態，讓萬名網友驚呆直呼快逃「這不是新手，是殺手」。

巧遇「新手駕駛」一看後照鏡竟是這樣！網驚：是殺手快逃。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上傳一張照片，只見畫面中，前方一輛轎車疑似在停等紅燈，後方貼著「新手駕駛」的四個字，仔細一看，該輛車的側後照鏡竟是收起來的狀態，讓原PO不禁直呼「真的是新手（提示後照鏡）」。

貼文曝光後引發萬人關注，網友紛紛留言表示「後照鏡是選配不是標配，他沒選而已，路上也一堆人沒選方向燈」、「當駕駛本身『無所謂』懼時，該害怕的就是旁人了」、「這不是新手，這是高手/殺手」、「只管前面，後面隨便」、「憑視覺開車，不用照後鏡啦！」、「新兵才要看後視鏡，老三寶直接通靈加觀落陰」。

不過也有網友表示車主可能是替機車騎士著想，「停紅燈時收折是避免機車騎士不小心碰到，修電折可是很貴的，處處替人著想是很棒的」、「我在等紅燈的時候會收後照鏡，已經被不知自己保溫袋多大的熊貓尻的好多次了」。