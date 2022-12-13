台南市新化果菜市場試營運3個月締造逾40萬人次湧入，明天將正式開幕營運，未來假日還將有文創市集、小農市集等攤位展售。台南農產運銷公司總經理李芳林表示，未來也希望能結合周邊虎頭埤風景區、中興林場景點，更完善串聯3地交通接駁與觀光能量。

新化果菜市場商店街布置得相當用心，也吸引遊客駐足停留。(曹婷婷攝)

號稱「全台最美」、結合梯田景緻波浪形屋頂的台南新化果菜市場，目前包括162格攤位及外圍商店街，都已全數完成進駐，隨著屋頂景觀優化工程也陸續完成，近來假日都希望許多觀光客來採買水果兼餐飲消費。

新化果菜市場3個月吸客逾40萬，攤商說搬新家後業績成長約3成，笑得合不攏嘴。(曹婷婷攝)

攤商林美惠說，以往在原來的果菜市場擺攤，到中午就沒人潮了，現在假日遊客絡繹不絕，下午3、4點照樣有客人光顧，生意比以往成長約3成。還有攤商打趣，以前市場環境欠佳，待到中午就想下班，現在巴不得天天都上班、別公休。

當地店家以當季哈密瓜製成的霜淇淋。(曹婷婷攝)

李芳林說，從9月中旬試營運以來，目前累計自小客車進場逾10輛台，還沒包括大型遊覽車、騎機車等，人次估計突破40萬，觀光人潮帶來最大的轉變是市場攤商秩序更好，此外，販售模式也改變了，以往攤商均以大量批發為主，但遊客負荷不了一次買這麼大量的水果，現也提供小包裝產品販售，同時帶動攤商批發、零售的商機。