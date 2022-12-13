中國大陸近年以防檢疫為由，片面暫停我鳳梨、釋迦、蓮霧與柑橘類水果輸入，我常駐世界貿易組織(WTO)代表團已多次提出特定貿易關切，至今逾1年多仍未解決。專家表示，特定貿易協定早已不具功能，「政府應該要真正服務到農民，抗中保台實在很糟糕」。業者表示，石斑、午仔魚等水產品若還是走相同程序，根本無濟於事。

因應多項水果遭中國大陸暫停輸入，台灣常駐WTO代表團自2021年11月起在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會(SPS委員會)第81至84次例會4度提出特定貿易關切，但已逾1年多仍未解決。

農委會今(13)日表示，陸方關切的供果園與包裝場源頭管理都已啟動有效改善措施，並已提供對方強化管理規範草案，並建議雙方透過兩岸協議平台進一步討論，只是對岸均未實質回應，對此感到無法理解與遺憾，要求中國大陸依據國際規範提出鑑定報告與風險評估報告，儘速恢復我方4類鮮果實的輸銷。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系系主任兼所長徐世勳表示，到世貿組織SPS例會上提出的特定貿易關切早就沒有實質作用了，中國大陸根本不理你，尤其各國都有各自的非關稅貿易障礙，有各自的標準，要在SPS例會調和各國的標準真的很難，也緩不濟急，最重要還是要回到雙邊的談判協議，這也是為什麼兩岸當時談出的ECFA「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」是多麼不容易，值得珍惜。

徐世勳指出，即使要走到之後的爭端解決機制，仍是曠日廢時，且因為美國過去經常遭不公平待遇，常被判敗訴，因此在美國長期杯葛下，爭端解決機制早已喪失其應有的功能。政府間的雙邊溝通才是即時有效的解方，「犧牲農漁民、上下游產業的權益，抗中保台真的很糟糕」。

另有貿易業者指出，石斑魚、午仔魚、秋刀魚等如果要再依循過去SPS的貿易關切模式也是無濟於事，兩岸的「特殊關係」也不太可能繼續維持，加上我們沒有簽訂區域自由貿易協定，東南亞各國不只農產品銷陸零關稅，生產技術也比台灣好太多，台灣不靠大陸讓利真的很難，但現在讓利已被逐漸被收回。