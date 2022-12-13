明明不愛吃肥肉，卻還是膽固醇超標？營養師李婉萍在YouTube頻道分享影片，表示不是吃蛋、吃肥肉才會導致膽固醇升高，並列出4種高膽固醇類型的危險族群，包含美食主義者、飲料和甜食迷、應酬多的人，以及把小吃當正餐的人。

●美食主義者

這類型的人通常很喜歡吃美食，或經常光顧高級星級餐廳，體型看起來雖然不胖，膽固醇卻高於280。「美食主義者」造成高膽固醇的原因，最主要就是因為他們的飲食內容，像是鵝肝、牛排、起司塔，分量不大但油脂高，導致膽固醇容易增加。建議這類型的人，可以將飲食方式回歸到清蒸、水煮，減少用油量，並多多攝取蔬菜水果。

●飲料、甜食迷

這類型的人年紀往往不大，體型也都瘦瘦的，但經常為了平衡熱量，而捨棄正餐，只吃甜食、喝飲料；然而如果攝取過多含糖量高的食物、飲品，就會影響到血液中壞的膽固醇「LDL」，造成膽固醇指數偏高。建議這類型的人，只要想辦法戒掉飲料和甜食，就能夠有效降低膽固醇。

●應酬多的人

這類型的人在應酬過程中，容易吃到較多的大魚大肉，而且會有喝酒額外的脂肪攝取，導致體型看起來偏胖。李婉萍建議，這類型的人其實只要體重比現在輕5%~10%，膽固醇就會明顯降低，可以嘗試低醣飲食、168斷食等方法幫助減重。

●把小吃當正餐吃的人

這類型的人經常以鍋貼、水餃、滷肉飯、餛飩湯、餛飩麵等當正餐，這些食物的共同點都是只有肉，而且都是絞肉，絞肉又是由肥肉組成，飽和脂肪高，進而導致膽固醇上升。李婉萍建議，這類型的人最好還是回歸「飯配菜配肉」的飲食方式，主菜雞腿肉一塊或魚一片，能夠幫助調整膽固醇。