位於撒哈拉沙漠南側的尼日，過去因土地過度開墾、氣候變遷等，導致乾旱頻傳、蟲害叢生，「瘋狂白人農夫」Tony Rinaudo曾經嘗試過種樹但成功率不高，但透過「農民管理的自然再生法」（FMNR），管理森林根系，不到10年的時間，當地環境已大幅改善，甚至作物產量更比過去增加2至3倍。

Tony表示，FMNR為管理森林原有的根系，並透過篩選、管理等，避免牲畜過度食用等，讓剛發芽的根系不會因此遭破壞，目前在尼日已有逾600萬噸土地復甦，森林復甦後讓作物長的更好，據調查，每年每戶額外增加1000美元收入、增加9億美元產值，每年吸碳逾50萬噸，因此多出的糧食更養活250萬人，如果「這麼窮的農夫都可以做的如此好，那我們還有什麼理由不能對抗氣候變遷」。

Tony說，目前已有29個國家複製尼日經驗實施FMNR，並與聯合國合作時要在2030年前復育10億公頃的土地，可望減少全世界15％至25％的碳排。

但Tony坦言，推動FMNR的過程因與傳統耕作方式不同，但透過示範耕作，讓當地農民瞭解產量不會減少、甚至更多，而且也能使婦女、孩子不用為了柴車東奔西走，孩子也能多出時間上學，「政府、經濟及環境的三贏」。

目前已多國世界展望會推動此計畫，台灣世界展望會擬在明年透過募捐推動全世界10億公頃土地的FMNR復育。