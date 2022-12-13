大陸無預警禁止我國多項食品、水產品進口，傳出佳德鳳梨酥被要求補件詳細配方比例，因此放棄補件。佳德昨(12)日發聲明喊「始於台灣，深耕台灣」，引來不同意見網友熱議，今則有大批民眾前往門市購買鳳梨酥力挺店家。對此，臉書粉專「薛丁格的喵」表示，他追求的真相是，究竟中方要求填寫的是「配方還是成份」，表單拿出來與日韓比對就知道了，「一翻兩瞪眼的事情」。

佳德鳳梨酥昨(12)日在臉書發出聲明表示，每逢佳節除了本地客喜愛，平時不乏有全球各地代購業者前來，體諒顧客需求，若需銷往海外，在能力範圍內額外配合海外代購業者順利通關而註冊。佳德鳳梨酥表示，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，因此外銷與否，並不影響該店經營方向，「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。這篇聲明讓許多人狂讚，更有大批民眾湧入門市購買鳳梨酥，用行動力挺店家。

然而，昨傳出佳德鳳梨酥被要求補件詳細配方比例，因此放棄補件一事，也有不少被指為來自大陸的網友質疑佳德鳳梨酥難道比可口可樂更神祕？引發不同意見網友論戰。

對此，臉書粉專「薛丁格的喵」今(13)日在臉書質疑，究竟中國要求填寫的是配方還是成份？他表示，只要表單拿出來與日本、韓國的一同比對，一翻兩瞪眼的事情。他表示，追求的就是事實的真相，「中國的表單要求填寫的到底是什麼」，僅此而已。

此外，針對佳德鳳梨酥傳被陸方要求提供商業機密一事，新黨台北市議員侯漢廷昨也提出4項疑點，包括合格的729家難道都交出商業機密？食藥署說的輔導措施有像日本一樣資訊公開透明嗎？佳德事後的聲明再無提及被要求交出配方以及民進黨稱去年有協助業者填表格，倘若表格真有竊取機密，為何民進黨去年至今不抗議？都讓他質疑此事真相如何。