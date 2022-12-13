前中科院長龔家政。本報資料室

前中科院長龔家政說，美國對中科院一舉一動都十分關注，只要從衛星偵照上看到九鵬基地附近有大卡車車隊出現，就知道我們要準備進行測試。美國要偵測我們是很簡單的，他們有低軌道、軍事用的衛星，可以充分觀察我們各項武器的測試經過。他指出，美對中科院自力成功研製雄二E巡弋飛彈，相當意外與佩服。

中研院近代史研究所近日出版《龔家政先生訪問紀錄》，書中首度曝光我研製雄二E巡弋飛彈內幕。以下是重點內文：

雄二E型有A彈和B彈，A彈射程500公里，B彈是1000公里，我們先完成A彈的測試，接著就是B彈的驗收了。B彈和A彈的引擎不同，B彈需要的是渦輪扇引擎(turbofan engine)推進系統，比較不耗油，可以飛得比較遠，我們以「鯤鵬」為代號。我當院長時，這個鯤鵬計畫已經進行十來年了，主要由臺中院區的航空所負責。

渦輪扇非常精細，很不容易做，那時候他們把這個工作大部分外包出去，也請美國製造戰鬥機的退休資深技師來臺指導，但還是做不成，一直沒辦法測試成功。

我權衡整個狀況，決定更換鯤鵬計畫主持人，同時把雄風計畫副主持人葛平亞調去當材料所所長，他是美國史丹佛大學的博士。葛所長接到任務後非常積極盡心，還有五所冶金組的組長薄慧雲博士，他們兩人對鯤鵬引擎成功發射居功厥偉。我當時用了一個「工件不落地」的政策，也就是臺中工作平臺上的小渦輪扇引擎，若是有任何疑問，立即直接運送到龍潭，進到所裡的相關實驗室去研究改進。葛所長費了很大心力要找出問題所在，查閱大量文獻，找到一篇非常有價值的文章，據此做了一些修正。後來這個「鯤鵬引擎」做出來是在我卸任院長之前，緊接著雄二E的B彈試射也成功，遠遠超過我們原來預定的距離。

換句話說，我上任院長之初完成雄二E的A彈試射，卸任時完成雄二E的B彈試射，應該算是很圓滿地達成這項艱鉅的任務。

中科院每次測試，美國都有掌握。我們測試時需事先公佈空域管制計畫，明訂時間、高度、範圍等禁航區，以防有些私人飛機或航空器不慎進入試射區。美國很容易掌握這些最基本的資料，之後他們就派機艦到附近空域、海上蒐集電子資料。其實中科院的一動一靜美國都十分關注，只要從衛星偵照上看到九鵬基地附近有大卡車車隊出現，就知道我們要準備進行測試。美國要偵測我們是很簡單的，他們有低軌道、軍事用的衛星，可以充分觀察我們各項武器的測試經過。

聽說美國對我們成功克服困難，完成巡弋飛彈的研製頗感意外，我們能夠憑自己之力造出渦輪扇引擎，完成「鯤鵬計畫」，的確令美方十分驚訝與佩服。我在「鯤鵬計畫」的中途更換主持人，希望斬斷計畫與外包商不當的關係。

雄二E巡弋飛彈計畫甚獲陳水扁總統重視，他在李傑部長陪同下，前後到九鵬基地視導測試不下四次。有次我向他簡報，飛彈試飛預定途徑如有商船經過，演習計畫就不能執行，因為飛彈在飛行途中，萬一不幸墜毀打到商船，可能會釀成國際事件。我建議那次的演習按照規定取消，陳總統聽了就對我說;「龔院長，我難得來一趟，可不可以儘量去做。」這時李傑部長說，演習不要停止，發生問題我負責。當時我也立即向他們報告，我們遵照指示演習，如果有任何意外，我願意負全責。

曾經有一次我們做遠距測試雄二E-B彈的演習，結果「鯤鵬引擎」失效，在中途落海，在場的陳總統很嚴肅地對我說：「礱院長，我們一定要把引擎做成功，這個任務要全力加速完成。」還有一次陳總統來看演習，我們準備飛彈的電腦飛行模擬圖，只見飛彈沿著不同的地形飛行，之後飛越臺灣海峽，直撲中國內陸，並且做了各種高低組合、迴避等動作，直到擊中遠方目標。那次的試射成功，是一場圓滿的演習。陳總統十分滿意，隨行的國安會祕書長邱義仁也喜形於色。