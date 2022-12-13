元太(8069)今日宣布，全彩電子紙技術E Ink Gallery 3進入量產，多家來自全球的品牌客戶，包括Bigme大我、BOOX文石、iFlyTek科大訊飛、iReader掌閱、PocketBook、Readmoo讀墨電子書、以及AOC將自2023年起，陸續推出E Ink Gallery 3全彩電子紙產品上市。

元太每年銷售上千萬片黑白電子紙閱讀器的電子紙顯示螢幕，這次E Ink Gallery 3全彩電子紙量產的發布，代表多家品牌客戶同時採用E Ink旗艦彩色電子紙的閱讀器產品即將上市，提供給消費者更好的彩色數位閱讀體驗。E Ink Gallery 3全彩電子紙應用在電子紙閱讀器及電子紙筆記本，除了仍保有超省電特性，應用在教育領域呈現教科書課本、做為專業人士使用，也可以用於物聯網裝置。

元太董事長李政昊表示，E Ink Gallery 3全彩電子紙將會開啟數位閱讀的新篇章，除了在永續時代，帶來低碳的閱讀選擇，也為閱讀愛好者提供更優質的全彩電子書閱讀體驗，相信黑白電子書閱讀器的使用者將會因此考慮換機至全彩電子書閱讀器享受進階的彩色閱讀體驗。

E Ink Gallery 3運用E Ink ACeP(Advanced Color ePaper)全彩電子紙顯示技術開發而成。基於全彩電子紙技術架構，以青色、洋紅、黃色、白色等四種電子墨水實現全色域的色彩顯示效果。E Ink Gallery 3在黑白文字換頁速度提升至350毫秒，彩色顯示的更新速度亦大幅提升，在快速色彩顯示模式下，更新速度為500毫秒；標準模式則為750至1,000毫秒；最佳色彩顯示模式則為1,500毫秒。同時支援數位筆寫功能，除黑白雙色之外，還可呈現幾種主要顏色，筆寫延遲最低僅約30毫秒。

E Ink Gallery 3全彩電子紙量產獲得多家客戶支持，其中，Bigme大我表示，Bigme使用E Ink Gallery 3的最新墨水屏技術，並在國際市場的眾籌平臺Kickstarter上推出Bigme Galy，前期經過20天已籌集了32萬美元的增長趨勢，接下來有望突破100萬美元。

PocketBook國際銷售主管Evgeniy Zaitsev表示，採用E Ink Gallery 3技術的新款PocketBook Viva電子書閱讀器上市將是公司2023年上半年最重要的專案，10年前，PocketBook是首批發布彩色電子墨水螢幕的電子閱讀器製造商之一。在接下來的幾年裡，將使用最新的彩色電子紙技術為用戶提供出色的閱讀體驗。