數位發展部今(13)日舉辦5G垂直場域串連體驗活動，台灣大(3045)攜手明志科大、國眾電腦、南亞(1303)等夥伴，打造電信業首家落地應用的產學合作5G實驗場域，展示5G智慧巡檢創新應用。在5G實驗場域中，台灣大提供高速、低延遲的5G訊號，工作人員只要戴上AR眼鏡，就能第一時間將視角所見的影像資訊即時分享至遠端，讓專家即時反饋意見，解決過往一邊翻工具書查資訊一邊工作、效率不彰的痛點，這項5G智慧巡檢應用不僅能運用在工廠，還有倉儲物流，以及港口、機場等，提升工作效率。

5G智慧巡檢應用除了在製造業解決教育訓練或巡檢人力不足的問題，還可廣泛運用於倉儲物流業，現場人員只要將系統上的配送資料同步傳送到眼鏡上、比對送貨單資訊，不需要另外查詢電腦、列印撿貨單，雙手可同時進行撿貨，提高工作效率，預計減少30%人員訓練時間，同時減少訂單處理時間15%。另外，5G智慧巡檢技術也可運用於港口、機場等地，因為場域空曠需定時巡檢，為避免人員遺漏檢查項目，AR眼鏡可配合同步錄影並即時回傳，確保所有檢查工作都有完成。

台灣大企業用戶事業群新創服務發展處副總經理王寶慶表示，台灣大已在5G企業專網服務打造完整的生態系，此次再攜手明志科技大學等夥伴，深耕產學合作，展示5G智慧巡檢技術應用，助力企業加速升級整合新舊設備、資訊與技術，並因應後疫時代技能與人才短缺問題，縮小勞動人口的技能落差。台灣大響應數位部呼籲電信業帶頭促進產業跨領域整合應用，持續攜手5G生態圈夥伴，以5G應用引領企業轉型打造數位韌性，迎向「Open Possible能所不能」數位未來。

台灣大今年與明志科大團隊簽訂合作意向書，共同活絡、戮力協作創新環境，未來雙方合作項目朝向新創人才培養及智慧校園規畫，包括ESG節能方案，台灣大在校園佈建IoT設備，透過能源管理平台將電力用量視覺化、即時預測告警，並產出智慧化報表分析異常用電，提供最佳電力調度決策，進一步促進校園節能減碳，或者是「AI安全守衛專案」，針對指定場域(如圍牆、停車場、頂樓、湖泊等)進行即時監控與異常通報，以確保各場域之環控安全。